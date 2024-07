Prèvia: Girona FC vs. Elche CF

Després de dues victòries consecutives amb gols i bon joc, el Girona buscarà demà dissabte (12h.) fer valer la seva imbatibilitat a Montilivi per continuar sumant punts a l'estadi i seguir escalant posicions a la taula. Enfront es trobarà a un Elche que la temporada passada ja va mantenir la categoria sense excessius problemes i que enguany ha començat força bé el curs. Els il·licitans només han perdut un dels últims cinc partits i s'han mostrat molt regulars en aquest inici, amb tres victòries, quatre empats i tres derrotes. El resultat més repetit, però, ha estat el d'empat a un, que s'ha donat en fins a quatre ocasions. L'última, en el darrer partit contra el Rayo Vallecano, amb gol del davanter Nino. Els verd-i-blancs, això sí, són el tercer equip menys anotador de Segona (9), però els han rendibilitzat molt bé. De fet, tots els que han marcat els han servit per puntuar, i per contra sempre que no han pogut veure porteria han acabat perdent.

Al quadre de comandaments dels il·licitans hi és José Rojo Martín, més conegut com a Pacheta. Jugador durant la dècada dels noranta d'equips com l'Espanyol o el Numància, va agafar les regnes de l'Elche el febrer del 2018 amb l'equip a Segona "B" i el va retornar aquell mateix any al futbol professional després de guanyar disset dels divuit partits que va dirigir. Amb ell l'Elche s'ha caracteritzat en aquest any i mig per ser un equip intens, que pressiona i no deixa jugar al rival perquè se sent còmode amb la pilota i busca ser protagonista i proposa a partir de la possessió d'aquesta. Yacine Qasmi, incorporat el passat hivern provinent del Melilla, s'ha convertit en el màxim realitzador en aquest inici de curs amb quatre dianes, i el segueixen amb dues Gonzalo Verdú i el veterà Nino, que l'any passat ja va esdevenir segon màxim anotador (7) i enguany amb 39 anys segueix al peu del canó. A l'altra banda de camp, el català Edgar Badía és l'encarregat de posar el cadenat a la porteria després que el passat mes de gener hagués d'abandonar el Reus per la complicada situació de l'entitat.

L'últim cop que Girona i Elche es van veure les cares va ser la temporada de l'ascens, que a la vegada va ser la del descens dels il·licitans. Aquell curs van ser els primers a trepitjar Montilivi, amb victòria local per 3-1, i fins a cinc dels jugadors dels que van disputar aquell partit segueixen a l'equip. Entre ells, un dels golejadors del matx, Borja García. L'últim precedent que consta, però, és una derrota per 1-0 al Martínez Valero amb gol in-extremis de Rober Correa, i és que de fet, ambdós conjunts s'han enfrontat un total de catorze vegades i els registres no són especialment favorables pels deixebles d'Unzué, amb set derrotes, cinc empats i només dues victòries gironines.