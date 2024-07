Prèvia: Girona FC vs. Extremadura UD

Després de remuntar de forma èpica a la Copa del Rei contra el Cartagena amb un gol a l'últim sospir d'Ignasi Miquel, el Girona intentarà aprofitar aquesta embranzida positiva per marcar un punt d'inflexió a la lliga i acabar avui contra l'Extremadura amb la mala ratxa. A la primera volta, de fet, ja va ser un partit de bon record pels gironins i és que a Almendralejo va debutar Pep Lluís Martí a la banqueta, i amb una victòria per 1-3 que va suposar l'inici d'una dinàmica molt positiva en la qual es van aconseguir catorze punts dels següents divuit. El refundat Extremadura UD, per la seva banda, va accedir per primer cop en la història a la categoria de plata fa dos anys, i després d'una permanència molt treballada enguany torna a lluitar per mantenir-se un any més al futbol professional. Dinovens a la classificació, ocupen llocs de descens empatats a 22 punts amb el Tenerife, conjunt que marca la permanència. Arribaran a la cita encadenant quatre jornades consecutives sense perdre, i després d'haver empatat sense gols contra l'Alcorcón en l'última jornada. La darrera victòria va ser, precisament, a domicili, per un ajustat 0-1 a El Molinón.

A la banqueta de l'Extremadura s'hi asseu des del febrer de la temporada passada Manuel Mosquera. Llegenda a Almendralejo com a jugador, amb 483 partits disputats amb el desaparegut CF Extremadura i 109 dianes que el van convertir en el màxim anotador històric del club, el passat juny també es va convertir en el primer tècnic a aconseguir la permanència de l'Extremadura UD al futbol professional. Des de la seva arribada Mosquera ha utilitzat un 4-4-2 amb doble pivot que a vegades ha alternat amb el 4-2-3-1, i ha intentat construir un equip sòlid i solidari que a la vegada tingui determinació per prendre la iniciativa i dominar. Nono, un extrem amb molta arribada, és el màxim anotador amb quatre dianes i el segueix Kike Márquez amb tres, que precisament va marcar el seu últim gol a la jornada catorze contra el Girona. Un altre dels puntes habituals, Pinchi, serà baixa per sanció. El gol, però, no és el punt fort de l'Extremadura aquest curs, que s'ha convertit en el segon menys anotador de la categoria amb només divuit dianes a favor. De fet, s'ha quedat sense anotar en quatre dels últims sis matxs, tot i que ho ha contrarestat amb fiabilitat defensiva. És un dels menys golejats de la zona baixa (27) i ha mantingut la porteria a zero en els últims tres matxs, havent encaixat només dues dianes en l'últim mes i mig.

Des de la refundació de l'Extremadura UD ambdós equips només han coincidit en una ocasió, a la primera volta, amb victòria gironina per 1-3 en l'estrena de Martí. El partit d'aquest dijous serà especial per Jairo Izquierdo, que va arribar a Girona fa dues temporades procedent de l'equip extremeny, amb qui havia destacat a Segona B marcant sis gols i ajudant-los a aconseguir un ascens històric a la categoria de plata.