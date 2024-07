Prèvia: Girona FC vs. Rayo Vallecano

Després de la treballada victòria contra el Màlaga, el Girona buscarà aquest diumenge (16:00h.) confirmar les bones sensacions i seguir sumant de tres en tres per regalar a l'afició una segona victòria consecutiva a Montilivi i apropar-se des d'un principi a la part alta de la taula. Per la seva banda, el Rayo Vallecano, que també es marca com a objectiu recuperar la categoria que va perdre el darrer curs, ha encetat el curs d'una forma molt similar. Els madrilenys són setens amb un punt més que els d'Unzué (5), i després de dos empats en les dues primeres jornades, el passat cap de setmana també van assolir el seu primer triomf de la temporada. Va ser contra el Dépor, a Vallecas, i remuntant un gol matiner del conjunt gallec per acabar establint un contundent 3-1 a l'electrònic. El Rayo, de fet, ha hagut de remar a contracorrent en els tres partits que ha disputat en aquest inici de lliga, i és que també en els dos anteriors l'adversari havia colpejat primer, quelcom que demostra la fortalesa i la lluita d'un conjunt que sempre s'ha caracteritzat per la seva alta competitivitat.

Des de la banqueta Paco Jémez dirigeix l'equip madrileny. El tècnic andalús, que a partir d'un futbol atrevit i vistós va portar el Rayo a fer algunes de les millors temporades de la seva història a Primera, va tornar-hi el passat mes de març amb l'objectiu d'evitar el descens, però finalment no ho va aconseguir. Jémez ha patit des de la banqueta els darrers dos descensos del conjunt blanc-i-vermell, i enguany ha decidit quedar's-hi per intentar aconseguir també un ascens a la màxima categoria, que seria el vuitè de la història del club. El preparador de Gran Canària aposta sempre perquè els seus equips siguin intensos, competitius i protagonistes portant a terme un joc alegre i clarament ofensiu basat en l'elaboració des del darrere i la combinació. A partir de possessions llargues de la pilota i d'acumular molts jugadors a camp contrari aconsegueix atacar l'adversari al mateix temps que aquest no pot tenir la iniciativa en el joc. Això el porta a fer molts gols, i enguany ja és el segon equip de Segona que més n'ha fet (6), però a la vegada s'exposa i també en rep molts. En aquest inici de lliga no ha deixat la porteria a zero en cap partit, i ja en pretemporada només ho va aconseguir en dos dels vuit que va disputar.

El Rayo s'ha reforçat aquest estiu amb jugadors importants per la categoria, com el davanter argentí Leo Ulloa, amb un gran currículum golejador a LaLiga i que, igual que Okazaki, també va esdevenir campió de la Premier League amb el Leicester tot just fa dos anys. El gol abunda a Vallecas, i també està molt repartit. Embarba va anotar els dos primers del curs i després l'han seguit l'ex de l'Atlético Mario Suárez, Álvaro García i Pozo, tres jugadors importants dins dels esquemes de l'equip que ha aconseguit retenir, i Andrés Martín, un jove davanter que l'any passat ja en va anotar set a les files del Còrdova. Els precedents entre ambdós equips són lleugerament favorables als madrilenys, que de nou n'han guanyat quatre i n'han empatat tres, per tres derrotes. El curs passat a Primera els dos matxs van caure del costat del Girona, i l'última vegada que el Rayo va visitar Montilivi va acabar perdent per 2-1, amb doblet de Portu. Encara és més recordada l'última visita de Paco Jémez, amb el Las Palmas ara fa dos cursos, en un partit històric que va acabar amb victòria gironina per 6-0.