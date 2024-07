Prèvia: Girona FC vs. SD Huesca

Després de recuperar el camí de la victòria a Fuenlabrada, el Girona rebrà aquest dissabte (16h.) a la SD Huesca amb l'objectiu de fer valer la força de Montilivi per seguir sumant de tres. Els aragonesos, que també van perdre la categoria l'any passat i s'han marcat el repte de recuperar-la, arribaran a la cita en una dinàmica similar però en una situació lleugerament millor a la classificació. Quarts amb 43 punts, cinc per sobre, han sumat vuit dels últims quinze punts i en la darrera jornada van perdre per 3-1 a Ponferrada després de cinc partits consecutius sense fer-ho. El millor local de la lliga, això sí, on més problemes ha tingut ha estat a domicili. Lluny d’El Alcoraz només ha aconseguit 12 dels 43 punts que acumula, amb set derrotes en tretze partits, i no hi guanya des de finals de novembre quan es va imposar per la mínima a l'Alcorcón. Des d'aleshores, a més, no ha tornat a deixar la porteria a zero tot i ser el segon conjunt de la categoria menys golejat (25). Reflex d'això és que a diferència de quan ambdós equips es van enfrontar a la primera volta enguany el Huesca encaixa i també anota de mitjana mig gol més per partit.

Després de l'adéu de Francisco Rodríguez l'entitat va apostar a l'estiu per donar continuïtat al projecte que els va portar a Primera fa dos anys amb l'arribada d’un tècnic de perfil semblant al d'antecessors com el mateix Francisco o Rubi. L'escollit va ser Míchel Sánchez, avalat per una destacada trajectòria al Rayo Vallecano culminada també amb un ascens a la màxima categoria. Amb el preparador madrileny el Huesca es caracteritza per ser un equip que li agrada ser protagonista amb la pilota i construir des del darrere, però que a la vegada sense ella pressiona molt amunt, és intens i incomoda al rival per recuperar-la l'abans possible. Jugadors com Eugeni Valderrama o Pedro Mosquera són claus en aquesta proposta, i altres com el veterà Mikel Rico aporten el contrapunt d'intensitat i arribada, havent-se convertit el basc en el màxim golejador amb cinc dianes. El segueix Okazaki, acompanyant de Vardy i Mahrez a la davantera d'aquell Leicester que es va proclamar campió de la Premier League, amb quatre. El Huesca, a més, ha aprofitat el mercat hivernal per apuntalar la plantilla amb els joves davanters Jordi Mboula i Rafa Mir, que en els últims dos partits ja ha fet dos gols.

Ambdós equips es coneixen bé, i és que s'han vist les cares molt sovint darrerament. La temporada passada ja es van enfrontar, amb empat a un a El Alcoraz i victòria visitant a Montilivi (0-2). El resultat es va tornar a repetir en l'últim duel entre ambdós, un amistós de la passada pretemporada que va acabar amb doblet de Raba, i en el partit de la primera volta el Huesca també va resultar vencedor amb un solitari gol d'Okazaki. Els registres recents no afavoreixen al Girona, i ens hem de remuntar a l'any de l'ascens per trobar l'última victòria dels blanc-i-vermells, per 3-1 a Montilivi, en un matx gairebé definitiu de cara a l’objectiu final i on qui va posar el gol visitant va ser precisament Samu Sáiz. Tots dos equips, això sí, s'han enfrontat en fins a quinze ocasions, i el balanç és favorable pels blanc-i-vermells amb set victòries, cinc empats i quatre derrotes.