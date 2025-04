PRÈVIA Girona vs. Betis

Montilivi ha de tornar a fer-se fort La tranquil·litat del Girona en aquest final de temporada i poder continuar a Primera Divisió el curs vinent passa per Montilivi. El Girona afrontarà quatre dels set partits restants a l'estadi i tres dels següents quatre. El primer, aquest dilluns contra un Betis que arriba en un gran estat de forma i que lluita per ser a la Champions League el curs vinent. Els andalusos van perdre la setmana passada davant el Villarreal (1-2), però fins aleshores havien arribat a encadenar deu partits de lliga sense conèixer la derrota, i sis victòries consecutives. A domicili és on han patit més, havent-s'hi deixat gran part dels punts que han perdut, tot i que la classificació tampoc els dona marge a més entrebancs en la seva lluita europea. Actualement són sisens amb 48 punts, tres per sota el cinquè, el Villarreal. Arriben, això sí, amb la moral alta, i és que van eliminar dijous passat el Jagiellonia i ja són a les semifinals de la Conference League.

Els noms propis del Betis Manuel Pellegrini dirigeix la seva cinquena temporada al capdavant del Betis. El veterà tècnic xilè, que va guanyar la Copa del Rey en la segona i ha fet als verd-i-blancs habituals en competició europea, aposta per un futbol vistós i amb la pilota com a protagonista. En un equip sense un golejador clar, el migcampista Lo Celso és el que més n'ha anotat (7), i el segueix Isco (6). Vitor Roque, que n'havia fet quatre, va marxar a l'hivern, i la nòmina d'anotadors és molt àmplia. Fins a quinze jugadors més de la plantilla han anotat un o dos gols en un equip que és el setè més realitzador de la categoria. Isco precisament és clau en el joc ofensiu d'un conjunt que compta amb davanters destacats com Chimy Ávila, Bakambu o Anthony, un mig del camp de nivell amb noms com el del citat Lo Celso o Fornals, i que al darrere té l'experiència de Bartra, Llorente o Adrián sota pals.