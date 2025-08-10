Venda d’entrades per al Villarreal-Girona, amb prioritat per als Socis
El Girona FC posa a disposició dels seus socis un total de 135 entrades per al partit que es disputarà contra el Villarreal CF, corresponent a la segona jornada de Lliga. El període de venda s’obrirà el dilluns 11 d’agost a les 10:00h i finalitzarà el dilluns 18 d’agost a les 14:00h.
La venda serà exclusivament per a Socis, amb un límit de 5 entrades per soci, sempre que totes les persones per a les quals es compri també siguin sòcies del club. No hi haurà venda per al públic general.
En cas que la demanda superi les 135 entrades disponibles per a socis, es farà un sorteig el mateix dilluns 18 d’agost a les 15:00h, per determinar els afortunats que podran assistir al partit.
Les entrades, amb un preu únic de 35 €, seran en format paper. S'hauran de recollir a les taquilles a partir del dia 19 d'agost a les 15h.
En total, el Girona FC disposa de 200 entrades. 135 són per a Socis i les 65 restants es distribuiran entre les penyes i compromisos de Club.