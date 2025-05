PRÈVIA Girona vs Villarreal

El Girona vol confirmar les bones sensacions del darrer dilluns en una setmana de doble partit a l'estadi. Els blanc-i-vermells intentaran tornar a sumar davant el Villarreal per tractar d'encarrilar una permanència que ara és un pas més a prop, tot i que el rival s'hi juga també molt perquè està lluitant per accedir a la Champions League. Els castellonencs són cinquens amb 58 punts, posició que aquest curs dona accés a la màxima competició continental, i arriben en un bon estat de forma. Encadenen dues victòries consecutives contra l'Espanyol i Osasuna, i tot i que en l'últim desplaçament van caure a Balaídos, són el tercer millor visitant de la categoria amb 30 punts en 17 partits.

Marcelino, que encadena la seva sisena temporada al club en dues etapes, ha construït un equip amb un gran potencial ofensiu i les idees clares. Els groguets són també el tercer conjunt més anotador de la categoria (60), i Ayoze Pérez és el màxim realitzador amb 19 dianes. El davanter, que va arribar a l'estiu procedent del Betis, està fent una gran temporada, i el segueix amb onze dianes un altre dels fitxatges del darrer estiu, el francès Barry. Tot i que entre ells dos capitalitzen el gol, fins a quinze jugadors més han vist porteria en un conjunt amb molts recursos a l'àrea contrària. Futbolistes com l'exgironí Álex Baena o Yeremy Pino aporten un gran desequilibri, i d'altres com Parejo i Comesaña porten el control del mig del camp. En defensa, això sí, els ha costat molt més trobar estabilitat, sent els vuitens més golejats (47).

Els precedents

El Villarreal porta un lleuger avantatge en l'històric d'enfrontaments entre ambdós conjunts. Els de Marcelino han guanyat vuit cops al Girona, per cinc triomfs dels de Míchel i un empat. Els precedents han estat millors a domicili, on els catalans van aconseguir l'últim triomf, mentre que a Montilivi no hi guanyen des del 2012 a Segona Divisió. L'any passat, un únic gol de Bertrand Traoré va acabar atorgant els tres punts als visitants (0-1), mentre que una diana a l'últim minut va permetre empatar a la primera volta a La Cerámica (2-2).