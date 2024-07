PRÈVIA I CD Tenerife vs. Girona FC

Tenerife i Girona tancaran l'any amb el partit d’avui dilluns (21:30h). Ambdós equips s'enfrontaran en el darrer matx de l'última jornada d'un 2020 que ha estat marcat des del mes de març per la Covid-19. Després de passar de ronda a la Copa del Rei i en ratxa a la Lliga, els de Francisco visitaran un equip que, tot i que també va superar el seu compromís a la competició del KO contra el Sestao, no ha tingut un bon inici de curs i és dinovè a la classificació amb 17 punts. Els blanc-i-blaus, això sí, han fet el 70% dels punts que acumulen a l'Heliodoro Rodríguez López, tot i que ja hi encadenen tres partits consecutius sense guanyar-hi. A més, la dinàmica no és gens bona i el canvi d'entrenador no ha aconseguit l'efecte desitjat. Només han sumat quatre dels darrers 21 punts i el passat cap de setmana van patir una nova derrota a Oviedo (4-2). Els de Ramis, per tant, arribaran necessitats a la cita en busca d'una victòria que els permeti sortir del descens abans de Nadal.

Luis Miguel Ramis es va fer càrrec de l'equip a finals del passat mes de novembre, però en cinc jornades només ha pogut sumar una victòria i un empat, i ha acabat caient en descens per primer cop aquesta temporada. El preparador tarragoní, que en la seva última experiència a la categoria va conduir l'Albacete fins al play-off d'ascens, va apostar des del primer dia per construir un equip més sòlid, que es fes fort des de l'aspecte defensiu i que tingués les idees clares, però els resultats no l'han acompanyat. A més, han empitjorat els seus registres al darrere encaixat vuit gols en els darrers cinc partits després d'haver-ne rebut només nou en les tretze primeres jornades. Per contra, el que sí que han aconseguit és revertir el pitjor inici golejador de la seva història amb cinc dianes des de l'arribada de Ramis que, no obstant, els mantenen com a tercers menys anotadors de la categoria (13). El migcampista català Àlex Bermejo lidera amb tres la taula de màxims realitzadors d'un conjunt on només ell i el punta Fran Sol (2) n’han fet més d'un.

El Girona visita avui l'estadi Heliodoro Rodríguez López per vuitè cop des del seu retorn al futbol professional l'any 2008. Els precedents, però, no són els millors i és que els de Montilivi només hi han aconseguit vuit punts de 21 possibles. En l'última visita, un únic gol de Nahuel va acabar decantant la balança pel costat dels locals (1-0), que per primer cop van aconseguir deixar la porteria a zero contra els gironins. Jandro, amb tres dianes, és el màxim golejador històric contra els tinerfenys, que per la cita d'enguany no podran comptar amb el defensa central Pomares, expulsat l'última jornada, i tampoc amb un dels seus capitans i puntal a la medul·lar, Aitor Sanz, que complirà cicle d'amonestacions.