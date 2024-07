PRÈVIA I FC Cartagena vs. Girona FC

Després de certificar l'accés al cinquè play-off de la dècada gràcies a la setena victòria consecutiva de la temporada, el Girona afronta avui l'última jornada a Cartagena (21 h) que tancarà la lliga regular. Els de Francisco visitaran el Cartagonova amb la possibilitat d'engrandir el dolç moment de resultats i d'encadenar un vuitè triomf que no s'aconsegueix des de fa més de 70 anys (temporada 1947-1948), aleshores a Tercera Divisió. Al davant es trobaran un equip que, després d'un bon final de temporada, ja ha aconseguit certificar la permanència en l'any del seu retorn a la categoria de plata. Els blanc-i-negres són setzens a la classificació amb 48 punts, i malgrat que el passat cap de setmana van perdre per 2-1 al camp del Lugo, fins aleshores enllaçaven tres victòries consecutives i només una derrota en deu jornades. De fet, en l'últim partit a casa van derrotar a tot un Almería (3-2), i abans també s'havien imposat al camp de l'Espanyol (0-2)

La temporada irregular dels Efesé ha fet passar tres entrenadors per la banqueta de Cartagonova aquest curs. Borja Jiménez va començar la temporada i Aguilar el va rellevar al gener. Finalment, però, ha estat Luís Carrión qui ha aconseguit trobar el camí cap a la salvació. El tècnic català va arribar a finals de gener a un equip immers en posicions de descens, i malgrat que li va costar arrencar, ha acabat sumant gairebé la meitat dels punts que ha disputat (28 de 60) i ha certificat la continuïtat a la categoria faltant dues jornades pel final de la competició. Un dels noms propis del Cartagena aquesta temporada ha estat Rubén Castro. El veterà davanter gran canari s'ha convertit en el màxim golejador amb fins a 19 gols que també l'han situat com a quart màxim realitzador de la categoria (43), i ha capitalitzat gairebé la meitat de les dianes del vuitè conjunt més anotador de la lliga. Elady Zorrilla, màxim artiller l'any passat, és un altre dels jugadors importants arribant des de segona línia i segueix a Castro amb set dianes. El contrapunt, però, ha estat en la faceta defensiva, on han esdevingut els quarts més golejats (51) tot i deixar la porteria a zero en quatre dels últims deu partits.

Girona i Cartagena s'han enfrontat en fins a vuit ocasions des del 2009, i els precedents no són gaire favorables pels catalans. A la primera volta, de fet, els de Francisco van aconseguir la primera i única victòria en lliga regular (2-1), que s'afegeix a la de la Copa del Rei del curs passat que va permetre superar la segona ronda a la pròrroga. I si bé és cert que els gironins s'han imposat en aquests dos darrers enfrontaments, en els sis anteriors sempre va acabar puntuant el Cartagena, que al seu estadi mai ha perdut contra els catalans, amb dues victòries i un empat a un en la darrera visita l'any 2011.