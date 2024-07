PRÈVIA I Girona FC vs. AD Alcorcón

El Girona afronta avui la penúltima jornada (21 h) amb la possibilitat de certificar matemàticament l'accés al play-off. Els blanc-i-vermells, que encadenen una ratxa de sis victòries consecutives i s'han convertit en el millor equip de la segona volta, aconseguirien certificar la classificació si milloren els resultats de Rayo o Sporting o guanyen a l'Alcorcón amb derrota de l'Almería. El rival no ho posarà fàcil ja que l'Alcorcón lluita per la permanencia. Els madrilenys són dissetens amb 45 punts, quatre per sobre de la zona vermella faltant-ne sis, i en la passada jornada van fer un pas important cap a l'objectiu guanyant al Sabadell (2-0). De fet, en aquest final de temporada han sumat fins a 13 dels darrers 21 punts i només han perdut dos dels últims set partits, quelcom que els ha permès allunyar-se de les places de descens que havien ocupat durant gairebé tot el curs. A domicili, a més, milloren els registres, sent el tretzè equip que més puntua i havent sumat en més de la meitat dels desplaçaments. El signe més repetit, però, ha estat l'empat (7), i només han aconseguit quatre victòries en 20 matxs.

En un moment esportiu molt complicat, l'Alcorcón va encomanar a Juan Antonio Anquela revertir la mala dinàmica, i a falta de dues jornades ho està a punt d'aconseguir. El tècnic andalús, que va protagonitzar des de la banda alguns dels millors moments de la història del club com el primer ascens al futbol professional o el famós "Alcorconazo" del 2009 contra el Real Madrid, i que ja els va salvar del descens a Tercera el 2008, va agafar l'equip últim a sis punts de la permanència i n'ha sumat 40 en 30 partits que ara li permeten dependre de si mateix. El preparador de Linares ha construït l'equip a partir de l'ordre i la intensitat i ha aconseguit canviar la cara a un conjunt que des de que és a la banqueta només ha encaixat 29 gols i ha mantingut la porteria a zero en gairebé la meitat dels partits que ha disputat aquest 2021. Amb només 31 dianes a favor, però, s'ha convertit també en el tercer menys anotador i els ha costat substituir els 16 gols d'Stoichkov del curs passat. Les arribades al mercat d'hivern del veterà Xisco Jiménez i Nwakali, això sí, han estat clau i han liderat l'equip en la faceta ofensiva en aquest tram final, amb cinc i quatre gols respectivament.

Ambdós equips s'han enfrontat en fins a dinou ocasions des del 2010 i en el còmput global, els precedents estan molt equilibrats. Això sí, mentre que a Santo Domingo els resultats són clarament adversos pels gironins, a Montilivi els madrilenys no hi han guanyat mai i només han pogut rescatar tres empats en nou visites. Les dues últimes, però, van acabar sense gols, i en el partit de la primera volta el Girona va perdre per 1-0 a domicili amb un gol d'Arribas a les acaballes. En total, el Girona encadena cinc partits consecutius sense guanyar als d'Anquela, i avui provarà de repetir l'última victòria (2-0), del 2016, per trencar la ratxa i sumar tres punts importants en les aspiracions de play-off.