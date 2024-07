PRÈVIA I Girona FC vs. CD Tenerife

El Girona rep avui la visita del Tenerife (16h.) a Montilivi en plena lluita per intentar assaltar a les posicions de play-off. Els de Francisco es trobaran al davant un equip que és onzè amb 47 punts, i que a diferència del curs passat, molt convuls, enguany té a tocar la permanència quan encara resten sis jornades. Els blanc-i-blaus, que no van començar bé i van arribar a caure en posicions de descens, s'han refet i arribaran a la cita encadenant quatres jornades consecutives sense conèixer la derrota. De fet, la inèrcia és molt bona, i des de la victòria contra els gironins a la primera volta només han perdut quatre dels disset partits que han disputat. Una bona ratxa, però, que es trenca a domicili, on no hi guanyen des del mes de febrer i només hi han fet tres dels últims divuits punts. La setmana passada van empatar a un contra el Castellón a l'Heliodoro Rodríguez López, i també en els dos compromisos anteriors contra Cartagena i Mirandés, però sense gols. L'empat, de fet, s'ha repetit molt en els últims partits, concretament en fins a cinc dels darrers set.

Luis Miguel Ramis es va fer càrrec de l'equip a finals del mes de novembre per intentar revertir un mal inici del conjunt tinerfeny. El tècnic tarragoní, tot i que li va costar començar a treure resultats, ha acabat aconseguint capgirar amb èxit la situació, i en bona part ha estat per l'excel·lent trajectòria com a locals. Sota la seva batuta, el Tenerife es caracteritza per ser un equip sòlid, que es fa fort des de l'aspecte defensiu i que té les idees clares. De fet, només ha rebut quatre gols en les últimes vuit jornades i ha intentat treure el màxim rèdit possible dels que ha anotat. Però si en l'aspecte defensiu s'ha convertit en un dels més forts de la categoria, sent el quart que menys encaixa (30), en l'ofensiu li ha costat trobar el camí del gol durant tot el curs, i només cinc equips han marcat menys (31). Fran Sol, amb nou dianes, s'ha convertit en la màxima referència al davant, seguit per Bermejo, Álex Muñoz i Shashoua (3). El gol, però, a part d'escàs ha estat molt repartit, i fins a catorze jugadors han vist porteria.

L'equilibri en els precedents entre ambdós conjunts és gairebé total. Els gironins s'han imposat sis cops i n'han empatat sis més, mentre que el Tenerife ha guanyat els quatre restants. A Montilivi, però, els registres són molt més favorables pel Girona, que només ha perdut en una ocasió, en la primera visita dels blanc-i-blaus el 2009, i ha puntuat de forma consecutiva en els següents set partits. L'últim, a la primera volta del curs passat, es va saldar amb un 1-0 gràcies a un gol de penal d'Stuani. De totes maneres, si volen endur-se quelcom positiu, els de Francisco hauran de revertir una ratxa de dues derrotes consecutives contra els tinerfenys en els darrers dos enfrontaments després d'haver arribat a encadenar fins a onze duels sense conèixer la derrota entre el 2009 i 2020.