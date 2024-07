PRÈVIA I Girona FC vs. Real Zaragoza

Després de perdre a Vallecas en un partit on va merèixer més, el Girona intentarà avui consolidar les bones sensacions de les últimes setmanes per mantenir-se en la lluita pel sisè lloc. Ho farà contra un Zaragoza que no està passant per un any fàcil, però que enguany encadena una bona ratxa. Els aragonesos, catorzens a la classificació amb 41 punts, estan només sis per sobre del descens, però el passat cap de setmana van guanyar a un dels equips punters de la categoria, l'Almeria (2-1), i ja sumen cinc jornades sense conèixer la derrota. De fet, en l'últim desplaçament també es van imposar al Fuenlabrada en la que tot just va ser la tercera victòria del curs lluny de La Romareda. I és que el Zaragoza, aquesta temporada, ha tingut molts problemes per puntuar com a visitant i només ha fet dotze punts de disset possibles. Durant el 2021, això sí, ha experimentat una millora en els resultats coincidint amb l'arribada de Juan Ignacio Martínez “Jim” a la banqueta, que ha sumat més de la meitat dels que ha disputat.

En un curs convuls, Juan Ignacio Martínez es va convertir a finals de desembre en el tercer tècnic de la temporada del Zaragoza, després de Baraja i Iván Martínez. El preparador alacantí, amb passat al Levante i al Valladolid entre d'altres, va agafar l'equip en posicions de descens quan només havia guanyat un dels darrers quinze partits i n'havia perdut onze. Sota la seva batuta ja n'ha fet 28, el doble que fins aleshores, i en lliga només n'ha perdut quatre més. La millora de l'equip s'entén sobretot des de la fortalesa en la faceta defensiva. A través d'un joc pràctic i sense gaires floritures, Jim ha aconseguit formar un equip compacte que encaixa poc i aprofita les seves oportunitats. Des de la seva arribada el Zaragoza només ha rebut onze gols en setze partits, i ha mantingut la porteria a zero en gairebé la meitat, set. A l'altre el gol tampoc abunda, amb disset en el mateix període, però tots els que ha fet, excepte tres, li han servit per puntuar. Narváez, amb nou dianes, lidera la taula d'anotadors i és, sens dubte, la màxima referència tot i no ser davanter centre. De fet, només tres futbolistes més han fet més d'un gol en un equip que és el quart menys golejador (29).

El Zaragoza, però, no serà un rival fàcil de batre malgrat que els precedents, en els últims temps, també s'han decantat pels gironins. Tot i deixar escapar dos punts a la primera volta amb dos gols en contra en el temps de descompte (2-2), els de Francisco han puntuat en nou dels últims deu enfrontaments contra els aragonesos i en el darrer enfrontament oficial a Montilivi es van imposar per 1-0. De fet, en lliga, els de La Romareda mai han guanyat a l'estadi, amb tres empats i tres victòries gironines en l'etapa moderna, i dos empats i una victòria quan encara es jugava a Vista Alegre.