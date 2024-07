PRÈVIA I Girona FC vs. SD Ponferradina

Després de sumar vuit dels últims dotze punts i d'haver recuperat les bones sensacions, el Girona rep avui a Montilivi la visita de la Ponferradina, un dels rivals directes en la lluita per aspirar a l'anhelada sisena posició. Els d’El Bierzo, setens a la classificació amb 48 punts, dos per sobre dels gironins, travessen una ratxa estranya de resultats, i és que si bé és cert que encadenen set jornades sense conèixer la derrota, fins a cinc d'aquestes han acabat amb empat al marcador. Dos gols de Kaxe i el veterà Yuri da Souza van permetre igualar un 2-0 inicial contra el Logroñés en els darrers minuts de la passada jornada amb un guió, el de la remuntada, ben conegut pel Girona en les darreres setmanes, i que en el conjunt blanc-i-blau també s'ha repetit en fins a quatre dels seus últims cinc partits, amb tres gols sobre la botzina. Com a visitant, però, els números empitjoren considerablement. Tot i començar força bé lluny del seu estadi, deixant-se punts només als estadis dels equips capdavanters, des del mes de desembre ha experimentat una davallada important amb quatre derrotes, tres empats, i només una victòria, a finals de gener.

Al capdavant de la Ponferradina hi ha Jon Pérez, més conegut com a "Bolo". L'exfutbolista de l'Athletic i el Rayo, entre d'altres, va agafar les regnes dels blanc-i-blaus el juny del 2018 i només va necessitar un any per tornar-los a l'elit. Articulats a partir del 4-2-3-1, els de "Bolo" són un conjunt intens i solidari, amb unes idees i un estil de joc molt ben interioritzat, que consisteix a fer-se fort al darrere i optimitzar els recursos, sent capaç amb ben poc de generar també molt perill al davant a partir d'un joc directe. Yuri de Souza, amb un bagatge d'onze temporades al club i 38 anys a les seves espatlles, és la gran referència de l'equip i el principal responsable d'anotar els gols, i després d'un inici complicat de cara a porteria enguany ja n'acumula nou. De fet, està en ratxa, i és que sis els ha fet en els últims nou partits, tot i que encara està lluny dels divuit que el van convertir en el tercer màxim golejador de la categoria el curs passat. El migcampista garrotxí Óscar Sielva, amb sis, el segueix a la taula d'anotadors, on hi tenen també un lloc destacat Pablo Valcarce (4) Curro Sánchez (4) i Kaxe (3), en un conjunt que malgrat ser el cinquè més anotador de la categoria té el gol molt repartit.

Girona i Ponferradina s'han enfrontat en tretze ocasions en lliga al llarg de la història, amb uns registres favorables pels blanc-i-vermells de 25 punts dels 39 en joc tot i la dificultat d'un rival que sempre posa molta resistència. La victòria ha estat el signe més repetit pels gironins (8) contra un equip que no ha guanyat mai a Montilivi i només s'ha aconseguit endur un punt en sis visites. El precedent més recent a l'estadi és la victòria per 2-0 en un dels últims partits abans del confinament del març, si bé l'últim cop que ambdós es van enfrontar, a la primera volta a El Toralín, el matx va acabar amb empat a un. I és que els registres, tot i que s'equilibren força al seu estadi, són clarament favorables pels gironins a Montilivi, on a més, només han encaixat un gol, el que va valer l'empat a un el 2014, i s'han imposat en les cinc ocasions restants mantenint la porteria a zero amb resultats majoritàriament amplis.