PRÈVIA I Málaga CF vs. Girona FC

Després d'encadenar la cinquena victòria davant un rival directe com l'Sporting, el Girona visita avui La Rosaleda (19 h) amb l'objectiu de consolidar-se a les places de play-off i de sumar el sisè triomf consecutiu, quelcom que va fer per últim cop la temporada 2006/07 a Tercera i que no ha repetit mai al futbol professional des del seu retorn el 2008. Els andalusos, catorzens amb 50 punts, ja s'han assegurat seguir un any més a la categoria de plata des de fa setmanes, i transiten per la zona tranquil·la de la classificació immersos en una mala ratxa de resultats. El darrer cap de setmana van caure per la mínima al camp de l'Oviedo (1-0), i l'última victòria va ser fa més d'un mes. Des d'aleshores encadenen cinc jornades en les quals només han pogut aconseguir dos empats i marcar dos gols. Al seu estadi, a més, són el quart equip de la que menys punts hi ha fet, si bé en el darrer partit van sumar un meritori empat contra el Mallorca.

Sergio Pellicer lidera des de la banqueta el projecte del Málaga. El tècnic castellonenc, amb experiència al futbol base del mateix club malagueny i del Dépor, va arribar al càrrec a l'equador de la passada temporada rellevant a Víctor Sánchez del Amo, i amb ell a la banqueta l'equip ha fet gairebé la meitat dels punts que ha disputat. Pellicer ha apostat des del principi per construir un Málaga versàtil però fort al darrere i atrevit en atac a partir de tenir claredat amb la pilota. Aquesta temporada, però, han encaixat molt (45), i a l'altra àrea també els ha costat trobar el camí cap al gol, que és escàs i està molt repartit. Amb només 34 dianes a favor, són els sisens menys anotadors i fins a catorze jugadors han vist porteria. La línia defensiva, curiosament, capitalitza el 35% dels gols i Luis Muñoz, un central, és el màxim anotador juntament amb Rahmani (4). Un altre defensa, Juande, i l'ariet argentí Pablo Chavarría els segueixen amb quatre, mentre que a la plantilla també hi ha noms molt reconeixibles a la categoria com Jairo Samperio o Scepović, que va arribar al mercat d'hivern per reforçar l'atac i ja ha fet dos gols.

En l'etapa moderna al futbol professional, Girona i Málaga s'han creuat en un total de cinc ocasions i el registre no pot estar més equilibrat, amb dues victòries per banda i un empat. Els gironins, que precisament contra els blanc-i-blaus van aconseguir la seva primera victòria de la història a Primera Divisió, encara no han guanyat mai a La Rosaleda i buscaran enguany fer-ho per primer cop. La temporada passada, dos gols de Cifu i Sadiku van decantar la balança pels locals, que a la primera volta també es van imposar a Montilivi per la mínima (0-1).