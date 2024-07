PRÈVIA I SD Ponferradina vs. Girona FC

El Girona tancarà aquest avui dilluns a Ponferrada (19h.) la primera volta del campionat contra un equip que, després de patir de valent el curs passat per aconseguir la permanència, enguany està sent una de les revelacions i s'enfila, amb 30 punts, fins a la setena posició. Després de la injecció de moral de la Copa, els de Francisco buscaran una victòria que els permeti superar-los i seguir de prop la lluita pel play-off en un estadi, El Toralín, que aquesta temporada s'ha convertit en un fortí. La Ponferradina només hi ha perdut tres partits dels deu que hi ha disputat i des de l'última derrota, per 0-3 contra el Sabadell, encadena cinc matxs imbatut en els quals ha fet onze punts de quinze possibles. Concentrats únicament en la lliga després de caure en la primera ronda de la competició del KO contra el Club Portugalete, els del Bierzo intentaran confirmar avui la bona dinàmica que els va portar a enllaçar fins a sis matxs consecutius puntuant abans de perdre dos dels últims tres. El darrer, per 3-1 contra l'Almeria, en un equip de contrastos que, a diferència del curs passat, és el segon que menys empata (3) al mateix temps que el sisè que més guanya, però també el vuitè que més perd.

Al capdavant de la Ponferradina hi ha Jon Pérez, més conegut com a "Bolo". L'exfutbolista de l'Athletic i el Rayo, entre d'altres, va agafar les regnes dels blanc-i-blaus el juny del 2018 i només va necessitar un any per tornar-los a l'elit. Articulats a partir del 4-2-3-1, els de "Bolo" són un conjunt intens i solidari, amb unes idees i un estil de joc molt ben interioritzat, que consisteix a fer-se fort al darrere i optimitzar els recursos, sent capaç amb ben poc de generar també molt perill al davant a partir d'un joc directe. Yuri de Souza, amb un bagatge d'onze temporades al club i 38 anys a les seves espatlles, és la gran referència de l'equip i el principal responsable d'anotar els gols, tot i que enguany només n'acumula tres després d'haver-se convertit en el tercer màxim golejador de la categoria el curs passat (18). El migcampista garrotxí Óscar Sielva, amb quatre, lidera la taula d'anotadors seguit per Pablo Valcarce, Curro Sánchez (3) i Kaxe (2) en un conjunt que malgrat ser el setè més anotador de la categoria té el gol molt repartit. A l'altra àrea, però, troba el contrapès, i s'ha convertit també en el vuitè més golejat a nivell global, i juntament amb el Málaga en el segon de la part alta amb molta diferència.

Girona i Ponferradina s'han enfrontat en dotze ocasions en lliga al llarg de la història, amb uns registres favorables pels blanc-i-vermells de 24 punts dels 36 en joc tot i la dificultat d'un rival que sempre posa molta resistència. El precedent més recent és la victòria a Montilivi per 2-0 en un dels últims partits abans del confinament del març, si bé l'últim cop que els blanc-i-vermells van visitar El Toralín el matx va acabar amb empat a un. De fet, les úniques dues derrotes del Girona en aquests dotze precedents han estat a domicili, on també s'hi ha deixat gairebé tots els punts que ha perdut contra la Ponferradina amb dos empats més i únicament dues victòries en sis partits, però de gran valor. L'última, a la darrera jornada de la temporada 15/16, quan un gol als darrers instants de Cristian Herrera va permetre certificar l'accés al play-off d'ascens. Abans, dos dianes d'Ortuño a la penúltima de la 13/14 en un partit agònic van permetre al Girona evitar el descens a Segona "B".