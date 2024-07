PRÈVIA I UD Almería vs. Girona FC

El Girona afronta un partit decisiu per certificar el pas a la final del play-off. Amb l'avantatge del 3-0 de l'anada, els de Francisco visitaran el Juegos Mediterráneos (21 h) amb l'objectiu de fer valer el resultat per accedir a la que seria la quarta final de la dècada. El tècnic gironí ja ha avisat que, sense oblidar els tres gols d'avantatge, "enfoquem el partit per a competir-lo i guanyar-lo" davant d'un Almería que buscarà la remuntada davant la seva gent. Als de Montilivi, això sí, els valdrien tots els resultats d'aquesta temporada per passar de ronda excepte el 3-0 de Lugo, que forçaria la pròrroga. A més, els gironins han marcat de forma consecutiva en els darrers catorze partits, i fora de casa no es queden a zero des de la visita a Mallorca a finals de gener. L'Almería, en canvi, només ha pogut deixar la porteria a zero com a local en una única ocasió en tot el 2021, i tan sols un dels resultats que ha aconseguit aquest any a l'estadi el classificaria. I és que a casa seva, de fet, només hi ha guanyat un dels darrers set matxs.

Després d'una temporada irregular en la qual van començar amb mal peu i van escalar fins a les posicions més altes de la taula per competir l'ascens directe a l'Espanyol i el Mallorca, l'Almería ha acabat enllaçant una mala ratxa de resultats al tram final del curs i l'arribada de Rubi tampoc ha acabat de fer l'efecte desitjat. Els almeriencs, que després de no aconseguir l'ascens a Primera el curs passat van fer una aposta important per assolir-lo enguany en el segon curs de l'ambiciós projecte de Turki Al-Sheikh, intentaran buscar la remuntada a través de les seves armes. Sadiq, amb 20 dianes, és el pitxitxi de l'equip i el segueix Corpas amb dotze. De fet, els andalusos van acabar la temporada com a segon conjunt més anotador de la categoria només per darrere de l'Espanyol (62), si bé també en van rebre 40. Ramazani, Carvalho, Lazo o Aketxe conformen una segona línia també molt potent d'un equip que durant tot el curs ha apostat per practicar futbol combinatiu i proposar a través de la pilota.

Només tres dies després de l'anada de les semifinals, Girona i Almería es tornaran a trobar. L'any passat, ambdós conjunts ja van coincidir en la mateixa eliminatòria, i després d'un 1-0 a Montilivi els gironins van certificar el pas imposant-se per 1-2 a domicili. Els darrers enfrontaments entre tots dos, de fet, han acabat amb resultats molt favorables als catalans, i és que des que va arribar Francisco a la banqueta, el Girona ha guanyat quatre partits als andalusos (mai abans ho havia aconseguit), per un empat i una sola derrota. En el còmput global, això sí, s'imposa l'Almería, amb vuit victòries i cinc empats en disset partits, si bé únicament un d'aquests resultats els donaria l'accés a la final.