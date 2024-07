PRÈVIA i UD Logroñés vs. Girona FC

Només queden cinc partits per acabar la lliga i un mes decisiu per davant en el qual tots els equips acabaran de jugar-se els seus objectius. El Girona, que el passat cap de setmana va aconseguir fer-se un lloc al play-off, visitarà avui diumenge (18:15h.) l'estadi de Las Gaunas per enfrontar-se a un Logroñés en plena lluita per la permanència. Els de La Rioja, divuitens amb 41 punts i només un per sobre del descens, van tenir un inici de temporada excel·lent que els va catapultar cap a les posicions de privilegi, però en la temporada del seu debut al futbol professional han anat de més a menys i enguany encadenen tres jornades consecutives sense guanyar. En la darrera van empatar a zero contra el Castellón, i en l'últim partit a casa els va guanyar el Cartagena (0-1). De fet, en aquests últims tres partits no han fet cap gol i després de l'Albacete són, amb diferència, el segon equip menys anotador (25).

El Logroñés ha optat per donar confiança a Sergio Rodríguez, i l'artífex dels majors èxits de l'equip té ara la missió de mantenir la categoria que van aconseguir conquistar per primer cop des de la refundació del 2009 el curs passat. Nascut a Logronyo, va assumir les regnes del primer equip el 2017, i després de tres temporades en línia ascendent a Segona "B" va assolir l'ascens amb els millors registres de tota la categoria. Sota la seva batuta, el Logroñés és un equip treballat, competitiu, versàtil i amb jugadors dinàmics, que arribarà a la cita amb la necessitat de sumar punts per seguir lluitant per la permanència. El migcampista Andy Rodríguez, amb molta arribada des de segona línia, és el màxim realitzador de l'equip amb set dianes, seguit per Iñaki i el davanter Leo Ruiz amb quatre, i entre els tres han fet més de la meitat de les dianes d’un equip al qual li costa marcar. La falta de gol, però, l'han compensat en les últimes jornades amb una gran fiabilitat al darrere que els ha permès encaixar només un gol en cinc jornades, i de penal.

Girona FC i UD Logroñes es trobaran demà per segon cop a la seva història en partit oficial. En el primer, a la primera volta, dues dianes de Stuani van permetre deixar els tres punts a Montilivi (2-0), i enguany els de Francisco buscaran repetir un resultat que els permetria seguir dins dels sis primers llocs. Els gironins mai han visitat la UD Logroñés, però en canvi sí que s'havien enfrontat abans en fins a quatre ocasions al desaparegut CD Logroñés, totes elles a la dècada dels cinquanta. Els dos desplaçaments, això sí, van acabar amb derrotes per 6-3 i 1-0 en la darrera ocasió, ja molt llunyana en el temp, el 1957. La cita d'avui també permetrà el retrobament amb dos jugadors que anteriorment havien vestit la samarreta blanc-i-vermella, i que enguany són importants a les files del conjunt de La Rioja: Iago López, cedit, i Roberto Santamaría.