PRÈVIA - Primer duel per l'ascens

El Girona és a punt d'acabar la temporada més llarga de la història de la Lliga, i només dos partits el separen de Primera Divisió. Un any i dos dies després de començar empatant a un contra l'Sporting a Montilivi els de Francisco es desplaçaran a Alacant per enfrontar-se avui dijous a l'Elche (22h.) en l'anada de la final del play-off d'ascens. Els il·licitans, sisens a la classificació amb 61 punts, van entrar al play-off en l'últim sospir. Necessitaven una derrota del Fuenlabrada en l'últim partit però els madrilenys van estar tot el partit classificats fins que al minut 94 un penal transformat pel Depor va canviar radicalment l'escenari. La bona inèrcia els va servir per derrotar el Zaragoza a les semifinals, en una eliminatòria molt igualada que va acabar decidint el veterà Nino a les acaballes del partit de tornada amb un gol que va trencar el 0-0 del global que hagués donat el pas als aragonesos. Els verd-i-blancs arribaran amb una dinàmica positiva tot i que els resultats postconfinament estaven sent irregulars, amb quinze punts de trenta-tres possibles. Al Martínez Valero, això sí, només n'han perdut un dels últims vuit.

L'entrenador que ha permès a l'Elche somiar amb el retorn a Primera després de perdre la categoria als despatxos el 2015 i de baixar a Segona "B" dos anys després és José Rojo Martín, més conegut com a Pacheta. Amb més de 100 partits com a tècnic verd-i-blanc, va agafar les regnes de l'Elche el febrer del 2018 amb l'equip a la divisió de bronze i el va retornar aquell mateix any al futbol professional guanyant disset dels divuit partits que va dirigir. Amb ell l'Elche s'ha caracteritzat per ser un equip intens, que pressiona i no deixa jugar al rival perquè se sent còmode amb la pilota. Des del retorn a la competició, a més, també s'han mostrat molt sòlids defensivament. Només han encaixat més d'un gol en dos partits i han deixat en fins a cinc ocasions la porteria a zero, dues d'elles en els darrers dos partits contra un Zaragoza que va ser incapaç de batre Edgar Badia, sisè porter menys golejat de Segona. Els il·licitans s'han erigit també com els sisens més anotadors de la categoria (52) i Fidel Chaves és el màxim realitzador amb nou. El segueix l'incombustible Nino, amb vuit, i un altre nom destacat és el del brasiler Jonathas. Home important dels verd-i-blancs en la seva etapa a Primera, va tornar a l'hivern per substituir Qasmi i abans de ser expulsat a l'anada del play-off estava en ratxa, amb cinc gols en els últims cinc partits de lliga. Sancionat dues jornades, Pacheta no el recuperarà fins diumenge.

Com amb l'Almeria, el Girona haurà de trencar amb uns precedents desfavorables si vol ser a Primera. Els blanc-i-vermells només han vençut els verd-i-blancs en tres dels vint-i-sis partits que han disputat des de 1958 i mai han guanyat a terres il·licitanes, amb nou derrotes i quatre empats. A més, s'han quedat sense anotar en més de la meitat (14) i aquesta temporada els dos partits s'han saldat amb resultats adversos que no valdrien per superar l'eliminatòria (0-2 i 1-0). Els de Francisco hauran de revertir també el malastruc de Nino, present en els dos únics equips que han aconseguit pujar a Montilivi, Tenerife i Osasuna, per recuperar una Primera Divisió que LaLiga ha confirmat que pel guanyador del play-off començarà a la jornada 3.