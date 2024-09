PRÈVIA PSG vs. Girona

París acull l'històric debut a la Champions League! El 18 de setembre de 2024 serà un dia que quedarà gravat a la història del Girona. Més enllà del que passi sobre el terreny de joc, el Club viurà la seva primera gran nit europea i ho farà en un escenari de luxe, el Parc dels Prínceps (21 h). Els homes de Míchel Sánchez afronten amb il·lusió i ambició una jornada somiada des de fa molts mesos, i que reflecteix el gran creixement del Club en les darreres temporades. L'equip visitarà estadis d'alt nivell durant aquest curs, com el Phillips Stadion, el Whothersee Stadion o San Siro, a més de rebre la visita del Liverpool o l'Arsenal, entre d'altres. Recupera el calendari que ens espera a la Champions League! Avui el primer equip tindrà al davant un dels grans equips d'Europa i semifinalista precisament de l'última edició de la Champions League. El seu inici a la Ligue 1, a més, ha estat incontestable, amb quatre victòries solvents que els situen líders en solitari. Fins ara han anotat setze gols i tan sols n'han encaixat tres. L'últim partit a casa el van guanyar davant l'Stade Brest (3-1), i en l'anterior van golejar al Montpellier (6-0).

"És un moment tan merescut com històric" L'equip va arribar dimarts a la capital francesa i ja va poder tenir un primer contacte amb l'escenari del partit d'avui, el Parc dels Prínceps. Precisament durant la tarda d'ahir Míchel Sánchez i el capità Cristhian Stuani van comparèixer davant dels mitjans per valorar la cita d'aquesta nit. L'entrenador va valorar el gran mèrit d'arribar fins aquí, i va enviar un missatge a l'afició: "Demano a la gent que gaudim molt del dia de demà. És un moment tant merescut com històric. Si som nosaltres mateixos, estaré orgullós dels meus futbolistes". Stuani també va explicar que "no tinc paraules per agrair al míster el detall que té amb mi. Ho he lluitat molt i per fi ho aconseguiré amb el club de la meva vida, el Girona".

París comença a tenyir-se de blanc-i-vermell!

Els noms propis del PSG Al capdavant del conjunt francès hi és Luis Enrique. L'entrenador asturià arrenca la seva segona temporada després de dirigir a la selecció espanyola i al Barça, i ho fa amb la intenció de repetir els bons resultats del curs passat i millorar-los. A través de la seva idea ha inculcat a l'equip la necessitat de viure a través de la pilota, sortint jugant des del darrere, sent un conjunt força vertical en atac i intens, amb molt desequilibri pels costats i amb la pressió alta com a element innegociable. Un dels jugadors més perillosos és Barcola, extrem hàbil i amb un excel·lent u contra un que ja ha fet quatre gols i és el màxim realitzador. El segueix Dembélé amb tres i Kang-In i Muani amb dos. A part, a les seves files compten amb futbolistes contrastats i de talent com Asensio, Vitinha, Neves o Marquinhos. Donnarumma no hi serà per lesió, i el seu lloc l'hauran d'ocupar Arnau Tenas o Safonov.

El Juvenil A debuta a la Youth League L'estrena del primer equip a la Champions League anirà acompanyada pel debut del Juvenil A a la Youth League. Els joves blanc-i-vermells s'enfrontaran al matí a l'equip juvenil del PSG a la Ciutat Esportiva del conjunt francès (15 h) i intentaran començar a marcar el camí per als homes de Míchel Sánchez. Tot i no haver arrencat de la millor forma a la lliga, els nois de Sergi Mora afrontaran la cita amb la il·lusió de ser també la seva primera vegada a Europa. "Ens sentim uns privilegiats per poder jugar aquesta competició per primera vegada. Volem respondre davant aquesta oportunitat sent ambiciosos", ha declarat l'entrenador, mentre que un dels jugadors, Enric García, ha explicat que "volem gaudir d'una experiència molt bonica, però amb la màxima ambició per competir com ho ha de fer el Girona". Ahir a la tarda l'equip ja va poder exercitar-se a la Paris Saint-Germain Academy.