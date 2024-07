Prèvia: RC Deportivo vs. Girona FC

El Girona obrirà avui divendres (21h.) la vint-i-vuitena jornada de lliga a Riazor a la recerca d'encadenar, per primer cop aquesta temporada, tres victòries consecutives després de Fuenlabrada i Huesca. Al davant tindrà el que actualment és, sense cap mena de dubte, l'equip més en forma de la categoria, el Dépor. Els gallecs, que l'any passat van quedar-se a les portes de l'ascens amb Pep Lluís Martí a la banqueta, van començar el curs amb aspiracions de tornar a lluitar per objectius ambiciosos, però ben aviat van caure al pou de la classificació i abans de Nadal els separaven fins a nou punts de la permanència. Des d'aleshores, una ratxa increïble de set victòries consecutives els ha catapultat de nou cap amunt i amb 33 punts ocupen la catorzena posició de la taula, quatre per sobre del descens i a set del play-off. La setmana passada, igual que el Girona, van guanyar per la mínima a Santo Domingo amb un gol de Somma en el temps d'afegit.

Després de no trobar els resultats desitjats ni amb Anquela primer ni posteriorment amb Luis César Sampedro, el Dépor va decidir anar a buscar l'artífex del seu últim ascens a la màxima categoria, Fernando Vázquez, que portava tres anys inactiu. El preparador gallec, que en la seva primera etapa també va agafar l'equip en una situació límit a Primera i va estar a punt de capgirar-la, s'ha convertit en el millor entrenador debutant del Dépor només per darrere de Carlos Alberto Silva, que en va aconseguir deu. Vázquez és un entrenador camaleònic i amb molta riquesa tàctica, i ell mateix ha explicat que la clau per revertir la situació ha estat a recuperar la confiança del vestuari, afrontar tots els partits com si fossin una final i simplificar les coses, buscant una gran solidesa al darrere i aprofitant amb efectivitat les oportunitats que ofereixi el partit. Els resultats així ho reflecteixen, i és que el marcador més repetit des que va arribar ha estat precisament l'1-0, que s'ha donat en quatre ocasions.

Els fitxatges del mercat d'hivern també han aportat un plus a l'equip. Sabin Merino, amb quatre gols en els seus primers quatre matxs, s'ha convertit en el 'pitxitxi', juntament amb Koné i Aketxe, que aporta el punt de qualitat a la medul·lar. Una altra de les incorporacions de nivell per mantenir la categoria ha estat el retorn del turc Colak, que s'afegeix a les d'atacants ràpids i amb un currículum contrastat com Keko o Beauvue. L'última visita del Girona a Riazor va ser l'any del debut a Primera, i la victòria per 1-2 amb gols d'Aday i Portu va suposar la primera a domicili dels blanc-i-vermells a l'elit. De fet, en els darrers quatre precedents la victòria ha caigut del costat gironí, amb la més recent per 3-1 a Montilivi el passat octubre. El balanç total també és molt favorable pels de Pep Lluís Martí, amb quatre victòries, un empat i una única derrota.