Prèvia: Real Zaragoza vs. Girona FC

El Girona afrontarà aquest cap de setmana la divuitena jornada de campionat visitant el Real Zaragoza. Ambdós equips es van creuar per últim cop el 4 juny de fa dos anys (0-0), en una nit màgica a Montilivi que va acabar amb el primer ascens del Girona a Primera. Per la seva banda, el conjunt aragonès, un històric de la màxima categoria amb un bagatge de 58 temporades a l'elit, també buscarà aquest curs el retorn després de set anys consecutius sense ser-hi, i malgrat haver transitat per la zona baixa l'última lliga enguany torna a lluitar per cotes més elevades. Són sisens amb només un punt menys que el Girona, 26, i ocupen llocs de play-off d’ascens. Van començar el curs molt forts, encadenat vuit jornades consecutives sense perdre, tot i que des d'aleshores s'han quedat sense puntuar en cinc dels darrers nou. Arribaran a la cita, això sí, havent guanyat el darrer cap de setmana a l'estadi del Rayo Vallecano per 0-1.

Al capdavant de l'esquadra aragonesa hi és Víctor Fernández. Va arribar el passat desembre en una situació complicada i va acabar salvant la categoria. Sota la seva batuta el Zaragoza s'ha convertit en un equip molt ben estructurat, amb una idea de joc clara que sol partir del 4-4-2, i que busca practicar un futbol vistós i d'atac. Jugadors com Iñigo Eguaras són fonamentals per portar a terme la proposta de joc associatiu i sortir amb la pilota jugada des del darrere, mentre que en l'últim terç són més directes. Els laterals tenen molta incidència ofensiva i l'associació entre Nieto i Igbekeme per la banda esquerra és una gran font de perill. Jugadors com Javi Ros o Kagawa, el fitxatge mediàtic de l'estiu, aporten criteri als últims metres i al davant, Luis Suárez, és determinant i encapçala la taula de golejadors de l'equip amb nou gols. A més, a causa de la baixa de Dwamena el Zaragoza s'ha reforçat amb la cessió del jove Javi Puado, procedent de l'Espanyol, i que ja va debutar el passat cap de setmana.

Tot i començar fent del seu estadi un fortí amb tres victòries consecutives, només han guanyat quatre punts en els últims cinc partits i s'han quedat sense marcar en tres d'ells. Els precedents a La Romareda, a més, són molt favorables pel Girona, que hi ha guanyat en les tres darreres visites amb resultats contundents i sense encaixar cap gol. És un lloc, però, on els partits sempre han estat de cara o creu perquè ambdós equips acumulen tres victòries en sis precedents, i cap empat. En el còmput global, fins a dotze ocasions s'han vist les cares tots dos equips al llarg de la història, i si bé és cert que el Girona ha aconseguit puntuar en sis de les últimes set, la igualtat entre tots dos és màxima, amb cinc victòries gironines, per quatre dels aragonesos i tres empats.