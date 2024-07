Prèvia: UD Almería vs. Girona FC

Després de perdre a Cádiz, el Girona buscarà avui dimarts retrobar-se amb el camí de la victòria i sumar els primers tres punts de la temporada lluny de Montilivi. A l'altra banda es trobarà un Almería imbatut, que només ha cedit un empat en aquest inici de temporada i que a casa ha guanyat els dos partits que ha jugat. Els andalusos són tercers amb 13 punts i només han encaixat un gol, en l'única ensopegada (1-1), per nou anotats. El seu bon inici contrasta amb un estiu que ha estat molt mogut a l'entitat blanc-i-vermella. Al mes de juny va aterrar Óscar Fernández per comandar un nou projecte que només va durar dos mesos. L'arribada del xeic saudí Turki Al-Sheikh a principis d'agost ha canviat totalment el rumb del club, que va canviar d'entrenador a dues setmanes de començar la lliga i va realitzar dotze noves incorporacions per optar a l'ascens a Primera Divisió, entre les quals el prometedor migcampista de la Roma Corić, o el jove atacant holandès Appiah per 8,8 milions, el fitxatge més car de la història del club i la categoria.

Al capdavant del nou i ambiciós Almería del xeic saudí hi és Pedro Emmanuel, un entrenador portuguès que ha desenvolupat gairebé tota la seva carrera, com a tècnic i futbolista, a Portugal, tret de dues breus experiències a Xipre i Aràbia Saudí. Amb l'Almería va començar fa un mes i escaig l'aventura més important de la seva carrera professional, i fins ara ha dotat a l'equip andalús d'una identitat caracteritzada per la intensitat, el sentit col·lectiu i l'eficàcia a les àrees, sent molt sòlid al darrere i determinant al contracop. Capaç de controlar el partit també sense pilota, i és que de fet en totes les victòries ha acabat perdent la possessió. A la parcel·la ofensiva, a més, acumulen molta qualitat, amb jugadors diferencials com Corpas, Chema o Gaspar, que conformen una segona línia molt perillosa i que completen amb un davanter, Sekou Gassama, que ha anotat tres gols en cinc jornades i ha donat set punts al seu equip.

Els homes d'Unzué viatjaran a Almería amb la intenció d'acabar amb la gran ratxa dels d’Emmanuel en aquest inici de lliga per recuperar les bones sensacions, i també amb uns precedents que no són gens favorables. Ambdós conjunts s'han enfrontat en un total de deu ocasions al llarg de la història, i el Girona mai ha pogut guanyar als andalusos, amb quatre empats i sis derrotes. L'últim cop que els gironins van visitar l'estadi Juegos Mediterráneos va ser l'any de l'ascens, i el partit va acabar sense gols. Anteriorment, quatre visites més amb un balanç d’un altre empat i tres derrotes. D’altra banda, el partit d'enguany serà també el primer retrobament entre el Girona i el porter René Román, un dels herois de l'ascens i actualment un dels responsables del bon bagatge defensiu de l'Almeria gràcies a la seva autoritat i seguretat sota pals.