Primer triomf de la temporada a Montilivi

El Girona ha sortit avui amb un equip molt ofensiu, amb Felipe, Jairo i el debutant Rubén Sobrino. A més , Clerc i Javi Álamo han tornat als carrils en substitució d"Aday i Pol Llonch. L"aposta ha donat resultat ja que des de l"inici el perill vorejava la porteria manxega. Abans de la mitja hora de joc, Clerc ha culminat una jugada iniciada per Sobrino per fer el primer gol. Just abans del descans, Jairo feia el seu quart gol de la temporada amb el Girona de volea.

A la segona part, el Girona ha vist com l"Albacete avançava línies buscant retallar la diferència en el marcador. Tot i això, els de Pablo Machín han tingut ocasions per fer el tercer amb xuts de Felipe i de Jairo, que ha intentat superar la sortida del porter amb un globus per dalt. Precisament, Jairo ha iniciat el contraatac que ha culminat Ruben Alcaraz per fer el 3-0, que seria definitiu. El Girona jugarà la setmana vinent a Tenerife. El partit es jugarà diumenge a les 17:00 hores a l"Heliodoro Rodríguez López. Fitxa tècnica Girona (3).- Becerra, Javi Álamo (Coris), Kiko Olivas, Alcalá, Lejeune, Clerc, Pere Pons, Àlex Granell, Felipe (Alcaraz), Jairo i Ruben Sobrino (Borja García). Albacete (0).- Juan Carlos, Córcoles, Pulido, Agus, Paredes, Adri Gómez, Núñez (Jona), Portu, Santi Jara, Cesar Díaz (Samu) i Ruben Cruz. Gols 1-0 Clerc, min. 24. 2-0 Jairo Morillas, min.41. 3-0 Rubén Alcaraz, min. 83. Àrbitre Daniel Ocón Arráiz. Ha mostrat targeta groga a Alcalá, Pere Pons, Granell i Becerra. Incidències Partit corresponent a la Jornada 14 de la Liga Adelante, disputat a l"estadi de Montilivi davant 3.810 espectadors. Abans de començar el partit s"ha guardat un minut de silenci per les víctimes dels atemptats de Paris.