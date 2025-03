Primera reunió del nou Fòrum Montilivi

Avançant en l’estratègia de millorar la comunicació i la relació amb els Socis, el Girona FC ha celebrat la primera reunió del Fòrum Montilivi del 2025, un espai de diàleg creat amb l'objectiu d'apropar el Club als seus seguidors. La trobada va reunir una nova representació diversa de Socis, escollits recentment en votació popular, per discutir qüestions clau sobre el dia a dia del Club, escoltar les inquietuds de l'afició i plantejar idees i propostes per millorar l'experiència global dels seguidors gironins.

El Fòrum Montilivi s'ha dissenyat com una plataforma de comunicació oberta entre Socis i Club, amb la finalitat d'afavorir un intercanvi constructiu i transparent. L'objectiu principal és garantir que totes les veus dels Socis siguin escoltades i que el Club pugui adaptar-se millor a les necessitats i suggeriments de la base social.

Els membres del Fòrum Montilivi, seleccionats per la seva representació en diversos col·lectius del Club, són:

Martí Riera – Persones amb diversitat funcional Albert Falgueras – Públic familiar David Herrera – Socis abonats Oriol Benute – Públic jove Enric Creus – Socis sense Abonament Eugeni Bou – Majors de 65 Cristóbal Sánchez – Penyistes

Per part del Club hi van assistir el President Delfí Geli, el Director General Ignasi Mas-Bagà i el responsable de les àrees de Màrqueting i Comercial Aran Navarro. La primera trobada va servir per establir les bases d’aquest espai de col·laboració i per identificar els temes que es consideren més importants per al futur del Club.

El Girona FC agraeix l'implicació dels membres del Fòrum Montilivi i destaca la seva voluntat de continuar obrint espais de comunicació per garantir una relació pròxima i enriquidora amb els seus Socis. Aquesta iniciativa és només un primer pas per millorar l'experiència i la cohesió entre el Club i els seguidors, un aspecte fonamental per a l’evolució i el creixement del Girona FC en els pròxims anys.