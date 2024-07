No es pot començar millor!

El Girona no podia començar millor aquesta temporada. Primer partit i primera victòria. I a més en un camp de llegenda; San Mamés. Els de Pablo Machín es van imposar al filial de l"Athletic Club per 0 a 1, amb un gol de Jairo. Els dos equips van fer evident la igualtat de forces, especialment a la primera part on ambdós formacions van gaudir de les seves millors ocasions llançant la pilota al travesser, en el cas del Girona obra de Felipe. L"escenari va canviar, a la segona part, amb l"expulsió d"Unai Bilbao. A partir d"aquest moment els gironins van tirar d"ofici i, intel·ligentment, es van fer amb el control del partit. Aquest domini es va concretar quan Jairo, que uns dotze minuts abans havia substituït Alcaraz, va aconseguir el gol de la victòria, en rebre una passada en profunditat i batre Remiro.

Bilbao Athletic : Remiro, Iriondo, Gil, Unai Bilbao, Undabarrena, Seguin (Guarrotxena. Min.70), Vesga, Jon Iru, Unai López, Jurgi (Yeray. Min. 55) i Gorka Santamaría (Villalibre. Min. 93).

Girona FC: Becerra, Javi Álamo, Kiko Olivas, Richy, Lejeune, Clerc (Aday. Min.79), Rubén Alcaraz (Jairo. Min.68), Pere Pons, Granell, Mata i Felipe (Vivancos. Min. 91)

Gol: 0-1. Jairo. Min.81

Àrbitre: Cuadra Fernández (Col·legi Balear). Vermella a Unai Bilbao. Min. 54. Grogues a Seguín i Yeray (89) i als gironins Granell i Javi Álamo.

Incidències: 7.900 espectadors a San Mamés.