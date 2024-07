Punt insuficient en el retorn a l'estadi (0-0)

Tres mesos després, la pilota ha tornat a rodar a Montilivi. Però ho ha fet amb l’estadi buit, en un ambient enrarit, sense l’escalfor habitual que l’afició brinda a l’equip en tots els partits a casa. Sobre la gespa, les sensacions tampoc han estat del tot bones: empat a zero amb el cuer, el Racing de Santander, poques ocasions, poc perill i poc domini. El més positiu és que l’equip tampoc ha encaixat i ja encadena nou jornades sense perdre. La nota negativa, que les places d’ascens directe s’allunyen una mica més, tot i que les opcions de play-off segueixen intactes.

Tot i haver retornat a la competició fa tan sols tres dies a Las Palmas, Pep Lluís Martí ha optat per donar continuïtat a l’equip que va empatar al Gran Canaria. Només dues novetats a l’onze, ambdues en zona d’atac: Aday i Samu Saiz han estat els escollits en detriment de Jairo i Gallar.

Stuani ha tingut una bona ocasió només arrencar, al connectar amb el cap una centrada de Gumbau. L’uruguaià també podria haver obert la llauna al quart d’hora, amb un xut potent amb rosca que ha exigit l’estirada del porter Luca Zidane. De les botes del ‘pitxitxi’ blanc-i-vermell han nascut les dues úniques opcions clares del Girona al llarg del primer temps, que amb els minuts s’ha anat apagant i només ho ha pogut provar amb xuts llunyans d’Aday, Maffeo i Gumbau.

Les sensacions al segon temps han estat molt similars: poc domini, poca claredat ofensiva però, això sí, seguretat al darrere. Ignasi Miquel, al 58’, ha gaudit de l’ocasió més clara del partit, al rematar tot sol una centrada de Granell que li ha marxat per poc. Pep Lluís Martí ha aprofitat els cinc canvis permesos per sacsejar l’equip, però el Girona no ha millorat. Això sí, abans d’acabar, Stuani ha estat a punt de fer l’1-0, després d’un bon retall dins l’àrea que ha executat amb la punta de la bota. Ja al descompte, Gallar ha engaltat una pilota botada que s’ha escapat per sobre el travesser.