Ramon Terrats, blanc-i-vermell fins el 2024

El Girona FC i Ramon Terrats han arribat a un acord per a la renovació del contracte del migcampista barceloní fins al juny de 2024. Terrats, que va arribar la temporada passada a Girona per format part de l’equip filial s’ha fet un lloc en les convocatòries de Francisco i a partir del curs vinent tindrà ja fitxa amb el primer equip. Format al CF Damm es va incorporar al Girona FC l’estiu passat després d’un any al Sant Andreu amb qui va tastar el futbol amateur. Amb 20 anys acabats de fer, al novembre va debutar amb el primer equip del Girona FC en un partit de lliga contra el Real Zaragoza. En total, ha participat en 8 partits, 6 a la Liga Smartbank i 2 a la Copa del Rey, sent titular en set ocasions.