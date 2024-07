Real Zaragoza 1-0 Girona FC

Últim amistós abans de començar la temporada 2020/2021 en el que el Girona s’ha enfrontat al Zaragoza a La Romareda. La primera part ha finalitzat amb un empat sense gols i l’equip local ha tingut una mica més de presència a l’àrea però les seves opcions de gol han estat neutralitzades per bones intervencions de Muric, que ha debutat amb els blanc-i-vermells -avui vestint de groc- i també com a titular. Per part dels gironins ha estat Samu Sáiz qui amb les seves pilotes enviades entre línies ha inquietat més la porteria que ha defensat Álvarez. En els segons quaranta cinc minuts ha tingut lloc la desafortunada jugada que ha donat la victòria al Zaragoza; Granell s’equivoca en fer una passada i posa la pilota franca als peus de Vuckic el qual supera Juan Carlos i fa pujar al marcador l’únic gol del partit.

El Girona ha sortit avui amb un onze inicial format per Muric, Franquesa, Bernardo, Ramalho, Calavera, Gumbau, Ibrahima Kébé, Valery, Jairo, Samu Saiz i Pablo Moreno. Després de la lesió de Kébé l’ha substituït Granell. A la segona part també han jugat Juan Carlos, Zeballos, Alcalá, Gallar, Diamanka, Maxi Villa, Ferran, Turmo i Priego.

La propera cita del Girona ja serà en l’inici del campionat de Lliga aquest proper dissabte 26 de setembre a partir de les 18:15h. a l’estadi El Molinón. Els de Francisco s’enfrontaran a l’Sporting de Gijón.