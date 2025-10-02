Renovació de l’acord amb ThermoHuman
El Girona FC ha renovat l’acord de col·laboració amb ThermoHuman, empresa referent en tecnologia de termografia infraroja aplicada a l’esport. Amb aquesta renovació, el cos tècnic i mèdic del club continuarà utilitzant, una temporada més, aquesta eina dins la seva metodologia de treball diària.
Des de la seva arribada a Montilivi, la tecnologia de ThermoHuman s’ha convertit en un recurs indispensable per al seguiment i l’optimització del rendiment dels futbolistes. Les dades obtingudes a través de la termografia infraroja aporten informació objectiva i precisa que permet al club prendre decisions més encertades en la planificació d’entrenaments i en la prevenció de lesions.
El president del Girona FC, Delfí Geli, ha destacat la importància de mantenir aquesta col·laboració: “Al Girona FC tenim un compromís ferm amb la innovació i amb l’aposta per la millora contínua. El nostre objectiu és dotar els jugadors i el cos tècnic de les millors eines per rendir al màxim nivell. ThermoHuman és un soci estratègic que ens ajuda a créixer i a mantenir l’excel·lència competitiva.”
La renovació d’aquest acord s’inscriu en l’estratègia global del Girona FC d’incorporar tecnologies de darrera generació que contribueixin a elevar el nivell competitiu del primer equip i a garantir la salut i benestar dels futbolistes.