RESUM Valladolid 0-1 Girona

Victòria importantíssima a Valladolid. Stuani ha tornat a aparèixer de forma providencial per donar tres punts que apropen a l'equip a la permanència d'una forma ja gairebé definitiva. Gazzaniga també ha estat clau amb aturades de mèrit davant un rival combatiu tot i la seva difícil situació esportiva. La manca d'efectivitat ha condemnat els de Míchel a patir fins al final, però l'uruguaià ha fet gala un cop més del seu olfacte i el grup ha estat sòlid per no deixar escapar l'avantatge.