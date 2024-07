Rubén Sobrino: "Estic segur que al perdrem tants partits sortiré a jugar molt enxufat"

Rubén Sobrino afronta ja la recta final de la recuperació de la lesió que l"ha mantingut allunyat dels terrenys de joc des de l"estiu. Fa dies que el davanter de Daimiel entrena a ple rendiment amb la resta de companys. Sobrino ha explicat que "em trobo bé. Bastant millor tot i que encara no al cent per cent però si el míster ho veu convenient crec que estic en condicions de jugar uns minuts aquest cap de setmana. Encara em manca una mica de recuperació i de físic tot i que aquest any –explica amb humor- ja he fet unes deu pretemporades. Però estic content ja que les últimes proves mèdiques determinen una completa recuperació. El que sí estic segur és que al perdrem tants partits sortiré a jugar molt enxufat". El futbolista blanc-i-vermell ha afegit, respecte al partit davant el Lugo, que "treure els tres punt a casa és importantíssim i hem d"oblidar el que va passar la temporada anterior. La plantilla s"ho planteja com un cap de setmana normal amb un únic objectiu: guanyar".