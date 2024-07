Samu Saiz, nou jugador del Girona

Samu Saiz serà nou jugador del Girona FC. El Club de Montilivi i el Leeds han arribat a un acord pel traspàs del migcampista. Saiz es vincula amb l’entitat blanc-i-vermella fins el juny de 2023.

Samuel Saiz Alonso neix a Madrid el gener del 1991. De ben petit s’incorpora al futbol base del Real Madrid i als disset anys debuta amb el Castilla. L’agost de 2010, cedit pel Madrid, arriba al Sevilla on milita amb el filial andalús el que resta de temporada. Posteriorment és fitxat pel Melilla i un any després esdevé futbolista del Getafe, on debuta a Primera. Després de passar també per Almeria l’any 2014 es converteix en futbolista de l’Atlético de Madrid, on fa la pretemporada amb el primer equip i s’incorpora al filial, jugant trenta-dos partits i aconseguint vuit gols. Amb el Huesca, al que s’integra a partir del 2015, assoleix la seves temporades més destacades. El nou mig centre ofensiu blanc-i-vermell es converteix en un dels homes més importants de l’equip aragonès fins al punt que a la 2016/2017 Saiz esdevé el màxim golejador de l’equip amb 12 dianes i 9 assistències. Aquestes grans actuacions obren a Samu Saiz les portes del futbol anglès i fitxa pel Leeds United. Aquesta última temporada, però, havia estat cedit al Getafe.