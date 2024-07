Santi Bueno, nou reforç per a la defensa del Girona FC

El central uruguaià Santi Bueno, de 20 anys, s’incorporarà al Girona FC i reforçarà la defensa de l’equip que lidera Juan Carlos Unzué. El nou jugador blanc-i-vermell, que arriba lliure i firma per cinc temporades, ha format part de la plantilla del Peralada les dues darreres temporades. Amb l’equip alt-empordanès ha disputat 41 partits i va marcar tres gols.

La trajectòria del central de Montevideo està estretament lligada al Peñarol de la seva ciutat natal, club on es va formar. El gener de 2017, després de guanyar el campionat sud-americà Sub-20 amb la selecció de l’Uruguai, Santi Bueno va fitxar pel FC Barcelona, en principi per jugar amb l’equip juvenil. Un any més tard era cedit al Peralada, que competia a Segona Divisió B. Amb els alt-empordanesos va jugar la segona volta de la lliga, amb un total de 12 partits i 1 gol. La temporada passada va repetir cessió, arribant a jugar 29 partits, amb un total de dos gols.

Santi Bueno ha passat ja reconeixement mèdic i dimecres ja s’entrenarà a les ordres d’Unzué.

Fitxa tècnica

Nom: Santiago Ignacio Bueno Sciutto

Lloc i data de naixement: Montevideo (Uruguai), 09/11/1998

Trajectòria

2016-2017 Peñarol U19

2017-2018 FC Barcelona Juvenil-FC Barcelona B

2017-2018 CF Peralada

2018-2019 CF Peralada

Santi Bueno ha estat internacional amb la Selecció de futbol d’Uruguai en les categories juvenils sub-15, sub-17, sub-18 i sub-20.