"Serem capaços de superar el mal inici de temporada"
El Girona viatja a Bilbao amb la mirada posada en la millora i la competitivitat. En la prèvia del partit, l’entrenador Míchel ha reconegut les dificultats de la situació actual: “Tenim vuit baixes, però penso en competir demà a Bilbao. Crec que farem un onze de garanties. És un partit complicat, però lluitarem per donar una millor versió que ens porti a competir primer i després a guanyar”.
Malgrat els obstacles, l’entrenador mostra confiança en la seva gestió i en la resposta de l’equip: “Em sento molt segur del que faig. Em sento fort. Hem de continuar fent el nostre camí i continuar”. L’objectiu immediat passa per consolidar el dia a dia i treballar per ser més competitius: “Estic centrat en el dia a dia, en millorar i créixer per ser un equip més competitiu i més segur per sortir de la situació en la que estem. Estic convençut que ens en sortirem. Poc a poc serem capaços de superar el mal inici de temporada”.
Míchel també ha recordat les dificultats de la darrera jornada, marcada per l’expulsió de dos jugadors: “És molt difícil jugar amb dos de menys. A ningú li agrada estar amb la situació que teníem a la segona part”. En aquest sentit, l’entrenador insisteix en la importància de la humilitat i la disciplina col·lectiva: “Si treiem l’ego ens serà molt més senzill poder afrontar la situació en la que estem. He treballat amb psicòlegs i és la meva sensació”.
Amb dos partits en cinc dies, Míchel confia a recuperar efectius i mantenir l’optimisme: “Tenim 2 partits en cinc dies, però espero recuperar gent per divendres. No és que m’ho esperi o no, és la realitat i l’hem d’afrontar d’aquesta manera. Intento ser positiu i intento que l’equip també ho faci”.
Finalment, l’entrenador evita mirar enrere i se centra en el present: “No val per res mirar que fa un any erem a la Pilota d’Or ni que ara portem molts mesos sense trobar victòries. Em centro amb el present”. I sobre la seva situació personal, Míchel ha estat clar: “No em sento qüestionat i no penso en cap ultimàtum. A l’afició hi ha gent que em voldrà fora i gent que no. Ha passat tota la vida”.