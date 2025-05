S'escapa a l'últim minut

Real Sociedad 3-2 Girona

S'escapa un punt de Donostia. El Girona ha competit bé en un escenari exigent i ha mantingut les bones sensacions que l'han acompanyat en les darreres setmanes, però no ha pogut treure un resultat positiu davant una Real Sociedad que ha fet el gol de la victòria al temps d'afegit. Amb la tranquil·litat d'haver-se assegurat la continuïtat a Primera Divisió una temporada més, els de Míchel han aconseguit plantar cara tot i un inici frenètic.



Pablo Marín ha avançat els locals als cinc minuts rematant de cap un córner, i just abans Vlad ja havia fet una aturada de mèrit en el dia del seu debut. Oyarzabal ha perdonat el segon just després, i en la rèplica, Stuani ha anotat l'empat rematant a boca de canó una centrada d'Asprilla. Un penal comès sobre Kubo a l'equador del primer temps, però, ha permès al mateix Oyarzabal tornar a posar el seu equip per davant llançant-lo amb molta subtilesa. L'equip ho ha continuat intentant i Tsygankov ha tingut l'empat de nou a centrada d'Asprilla, mentre que la Real Sociedad també ha avisat amb un xut de Kubo des de fora l'àrea. La més clara ha estat per Iván Martín, que ha perdonat en un mà a mà amb Remiro.



Portu, al tram final de la segona part, ha igualat l'electrònic resolent un atac vertical dels gironins, però Mariezkurrena ha acabat donant el triomf definitiu al seu equip amb un tir creuat potent dins l'àrea al temps de descompte. La setmana vinent els de Míchel acomiadaran el curs a Montilivi rebent l'Atlético de Madrid.