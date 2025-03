Sis blanc-i-vermells, protagonistes en l’aturada internacional

Yangel Herrera, Viktor Tsygankov, Bojan Miovski, Ladislav Krejci han estat cridats per les seleccions absolutes dels seus països; Antal Yaakobishvili per la Sub-21 d’Hongria, i Vladyslav Krapyvtsov per la Sub-20 d’Ucraïna.

La Liga EA Sports s’atura aquest proper cap de setmana, però sis jugadors blanc-i-vermells seguiran competint amb els seus combinats nacionals. Yangel Herrera buscarà dues victòries que apropin Veneçuela a les places d’accés a la propera Copa del Món. L’Equador i el Perú seran els rivals del ‘21’ blanc-i-vermell en aquesta aturada.

Bojan Miovski i Ladislav Krejci també disputaran dos partits classificatoris per al proper Mundial. El davanter macedoni jugarà contra Liechtenstein i Gales; i el central txec es veurà les cares amb les seleccions d’Illes Feroe i Gibraltar.

Viktor Tsygankov buscarà evitar el descens de categoria a la UEFA Nations League amb Ucraïna. La selecció belga serà el rival del combinat ucraïnès en un duel d’anada i tornada.

La presència gironina no acaba aquí, i és que a les categories inferiors tornem a tenir presència blanc-i-vermella. Antal Yaakobishvili ha estat convocat amb la selecció hongaresa sub-21 pels compromisos davant Islàndia i Irlanda, i Krapyvtsov jugarà amb Ucraïna sub-20 contra Irlanda del Nord i Noruega.

El calendari dels internacionals del Girona amb les seves seleccions són els següents:

Yangel Herrera (Veneçuela):

· Equador - Veneçuela (divendres 21 a les 22:00h)

· Veneçuela – Perú (dimecres 26 a les 01:00h)

Bojan Miovski (Macedònia del Nord):

· Liechtenstein – Macedònia del Nord (dissabte 22 a les 15:00h)

· Macedònia del Nord – Gales (dimarts 25 a les 20:45h)

Ladislav Krejci (República Txeca):

· República Txeca – Illes Feroe (dissabte 22 a les 20:45h)

· Gibraltar – República Txeca (dimarts 25 a les 20:45h)

Viktor Tsygankov (Ucraïna):

· Ucraïna - Bèlgica (dijous 20 a les 20:45h)

· Bèlgica - Ucraïna (diumenge 23 a les 20:45h)

Antal Yaakobishvili (Hongria Sub-21):

· Islàndia Sub-21 – Hongria Sub-21 (divendres 21 a les 14:00h)

· Hongria Sub-21 – Irlanda Sub-21 (dilluns 24 a les 20:00h)

Vladyslav Krapyvtsov (Ucraïna Sub-20):

· Ucraïna Sub-20 – Irlanda del Nord Sub-21 (dissabte 22 a les 15:00h)

· Ucraïna Sub-20 – Noruega Sub-20 (dimarts 25 a les 13:00h)