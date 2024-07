Som d'Europa, però no volem parar! El Girona ha certificat avui la classificació matemàtica per a competició europea i, amb sis jornades en joc, l'equip lluitarà per cotes encara majors. Els homes de Míchel Sánchez han golejat al Cádiz en una nova exhibició a Montilivi per assegurar els tres punts, i jugadors i afició han celebrat junts una nova gesta històrica en una nit màgica a l'estadi.

Només arrencar, Eric García ja ha assenyalat el camí als nou minuts amb un gol de cap. El central ha culminat al cor de l'àrea una jugada d'estratègia perfecta per avançar l'equip i traslladar al marcador l'aclaparadora superioritat sobre la gespa. Els blanc-i-vermells s'han sentit molt còmodes a camp rival i han sotmès amb insistència als andalusos. Couto n'ha tingut una de molt clara per ampliar l'avantatge just després, i Iván Martín ha acabat fent el segon. El migcampista ha rebut la passada d'esperó de Miguel i ha definit creuat per finalitzar una altra jugada col·lectiva excel·lent. Sávio, encara abans del descans, s'ha topat amb el travesser per sentenciar.

El Cádiz ha despertat a la represa i ha arribat amb perill a la porteria de Gazzaniga. Els de Míchel Sánchez han seguit sent clars dominadors, però el porter argentí ha hagut d'intervenir per evitar que els visitants retallessin distàncies en accions aïllades. L'anhelat tercer gol ha arribat de les botes de Dovbyk, que s'ha regirat dins l'àrea i s'ha fet forat per xutar al fons de la xarxa. Els homes de Pellegrino han trobat el gol a les acaballes en una centrada al segon pal que ha rematat Escalante, però Portu no ha donat opció a la reacció i ha marcat el quart en l'acció següent. El murcià ha corregut a l'espai, ha driblat el porter i ha empès a plaer.

Això no s'atura i la setmana vinent l'equip visita el Las Palmas dissabte a les 14h. Queden sis jornades per acabar una temporada que ja és històrica, però que encara pot ser-ho més!