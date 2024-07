Suspesos els entrenaments

El Girona FC ha decidit suspendre fins a nou avís els entrenaments i que jugadors, membres del cos tècnic i la resta del personal de l'equip es quedin a casa complint amb les recomanacions del departament de Salut per evitar la propagació de virus Covid-19.

Perquè els jugadors puguin mantenir-se en perfecte estat físic, se'ls han proporcionat unes directrius d'entrenament individualitzat per desenvolupar a casa seva, així com unes recomanacions nutricionals i dietes personalitzades.