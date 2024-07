“Tornarem”, un relat de Josep M. Fonalleras per Sant Jordi

Cinc històries entrellaçades protagonitzades per aficionats del Girona FC. Aquesta és la base de “Tornarem”, el relat escrit per Josep M. Fonalleras que podreu llegir el Dia de Sant Jordi a través del nostre web www.gironafc.cat/santjordi. L’escriptor ens ha volgut fer aquest regal juntament amb l’artista i dissenyador Marc Vicens, autor de la portada i dels dibuixos que l’acompanyen.

Artistes blanc-i-vermells

Fonalleras i Vicens comparteixen la seva passió pel Girona. Els dos són socis blanc-i-vermells i en el cas de l’escriptor, també integrant del Consell Assessor del Club.

Josep Maria Fonalleras ha publicat, al llarg de la seva trajectòria literària, una trentena de llibres: des de novel·les a relats, passant per contes infantils i reculls d’articles. La seva última publicació és “La sala d’estar és un camp de futbol”. Ha rebut guardons com el Ciutat de Palma i, dues vegades, el Premi Serra d’Or, de narrativa i de novel·la. Publica a El Periódico i col·labora en diversos mitjans. El Sant Jordi de l’any passat, Fonalleras va escriure el relat “Pellroges a Nova York”, en el que explica la història d’uns aficionats gironins que viatgen a la ciutat nord-americana..per veure al Girona FC jugar la final de la Champions. Aquest relat també es podrà llegir al web del Club.

Marc Vicens, per la seva part, és artista, dibuixant i dissenyador. Va rebre el Premi Junceda pel seu treball com a il·lustrador a la Fira del Teatre de Tàrrega, ha exposat en diverses galeries de Girona i Barcelona i també ha participat en muntatges teatrals amb intervencions artístiques. Manté actiu, des de fa anys, el blog menjarblanc.wordpress.com/ on penja diàriament les seves creacions. Vicens és responsable de la imatge de la Universitat de Girona.