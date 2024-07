Tot a punt per tornar a obrir la graderia supletòria Preferent Superior

La graderia supletòria Preferent Superior de l’estadi es tornarà a obrir per al proper partit a Montilivi, previst per al dijous de la setmana que ve contra l’Extremadura. Les ratxes excepcionals de fort vent que van afectar la ciutat de Girona el passat 21 de desembre van fer que, seguint els protocols de seguretat, el Club decidís tancar aquesta àrea de l’estadi en el partit Girona-Mirandés.

Les revisions posteriors efectuades pels especialistes de l’empresa constructora de la graderia no varen detectar cap problema estructural que comprometi la seguretat, només l’afectació d’alguns elements visuals com ara bancs, cadires, canalitzacions d'aigua, etc.

D’altra banda, i coincidint amb les tasques planificades de manteniment de les lones, s’ha aprofitat l’aturada de Nadal per procedir a la reparació dels elements visuals esmentats, així com per fer una nova i exhaustiva valoració de l'estat de l'estructura per confirmar el que ja s’havia constatat en les dues revisions anteriors.

Per tot això ja s’han posat a la venda les entrades d’aquesta zona pel proper partit que el Girona jugarà a Montilivi. Serà el dijous de la setmana que ve, a partir de les 20h. contra l’Extremadura.

Compensació per abonats

Cal recordar que davant aquesta situació i per compensar als abonats de l’àrea afectada i als aficionats que van comprar entrada pel Girona-Mirandés, el Club va decidir retornar als abonats la part proporcional de l’abonament i als aficionats el cost d’aquesta entrada.