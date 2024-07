Tres punts brillants i treballats

El Girona ha aconseguit una victòria importantíssima a Fuenlabrada en un partit on els de Pep Lluís Martí han jugat una gran primera part i on s’han mostrat com un equip molt competitiu i intens. En els primers deu minuts els de Pep Lluís Martí han gaudit de dues ocasions de gol; la primera a peus d’Ignasi Miquel després de que Juanpe l’hi enviés, de cap, una bona pilota i la segona de Borja García, en xutar des de la frontal de l’àrea provocant una bona aturada de Biel Ribas. I en el disset ha arribat un autèntic golàs de Stuani. Aday li ha fet una gran passada i el davanter uruguaià, al primer toc, l’ha enviat suaument per sobre de la sortida de Ribas. El Fuenlabrada també ha tingut les seves opcions però un brillant Asier Riesgo ha neutralitzat dos aproximacions amb molt de perill.

La segona part ha estat més bloquejada i sense la brillantor de la primera. De fet, només cinc minuts després que l’àrbitre xiulés l’inici, Ignasi Miquel s’ha hagut de retirar lesionat. Excepte en el tram final, quan Stuani s’ha quedat sol davant el porter però no l’ha pogut superar, cap dels dos equips ha generat ocasions clares per moure el marcador. L’altre fet destacable del segon temps s’ha produït en el minut 71 quan l’àrbitre ha fet fora Cristóbal, i el Fuenlabrada s’ha quedat amb deu homes. El col·legiat l’ha expulsat en mostrar-li una vermella directa per una entrada a Granell. Quan el jugador ja era al vestidor el VAR ha corregit, el futbolista local ha tornat a sortir, només amb una groga. Segons després ha protestat i l’àrbitre li ha ensenyat la segon groga i, de nou, expulsat.

La propera cita del campionat serà un partidàs. El dissabte que ve a Montilivi, a les 16h. el Girona rebrà al Huesca. Un matx en el que el nostre estadi ha de tornar a ser decisiu.