Tres punts d’or contra el Huesca

El Girona torna d'El Alcoraz amb tres punts aconseguits a base d’esforç, intel·ligència i coratge en un partit molt exigent especialment després d’haver quedat amb deu jugadors en el minut seixanta per expulsió de Lejeune. El matx en terres aragoneses començava amb el Girona ben posicionat i amb cert control del joc però amb ocasions de perill generades pels locals Fran Mérida i Fernández. La resposta blanc-i-vermella arribava d’uns dels jugadors més destacats del partit, Borja García. El madrileny protagonitzava una rematada amb perill però sense resultat. Pocs minuts més tard, en el 16, sí que aconseguia l’objectiu i després d’un xut de Cristian Herrera que rebutjava Leo Franco, Borja empenyia l’esfèrica al fons de la xarxa del Huesca fent pujar el gol que donaria el triomf als de Montilivi. Fins al final de la primera part s’han produït un parell de jugades a les respectives àrees petites però sense conseqüències.

El segon temps ha començat, com era d’esperar, amb el Huesca assetjant la porteria de Becerra per intentar buscar el gol de l’empat. Malgrat aquesta insistència no han generat jugades de risc pels interessos blanc-i-vermells. El partit però ha canviat radicalment quan l’àrbitre, en el minut 60, ha ensenyat la vermella a Lejeune per empentar un rival. Aquest nou escenari ha fet que els homes que dirigeix Anquela intentessin desesperadament la recerca del gol. Especialment Becerra i la línia defensiva gironina han tingut que esforçar-se al màxim per neutralitzar els atacs del Huesca. Aquests atacs constants també han propiciat que en un contraatac del Girona, Cristian Herrera gaudís d’una magnífica oportunitat de fer pujar el segon al marcador. Al davanter, però, no l’ha acompanyat la fortuna i finalment el seu xut no ha tingut premi. Els darrers minuts han estat d’infart amb dos pilotes al pal en les dues porteries. El xiulet final ha causat l’eufòria dels jugadors gironins i dels aficionats blanc-i-vermells que els hi han donat suport a El Alcoraz.

La propera cita de l’equip de Machín serà el diumenge a les 17h. a Montilivi quan s’enfrontaran al Real Oviedo.