Triomf amb autoritat per seguir aspirant a tot (1-0)

Victòria molt important del Girona aquesta tarda a Montilivi davant un rival directe com el Zaragoza. Triomf molt valuós tant a nivell anímic com classificatori, ja que l’equip ha recuperat les bones sensacions doblegant un dels conjunts més potents de la categoria. Un triomf que li permet agafar aire de cara el play-off, aprofitant les ensopegades dels seus perseguidors, i de passada retallar distàncies amb un candidat a l’ascens directe com és el conjunt aragonès.

Francisco ha fet bo el tòpic i s’ha estrenat amb victòria al capdavant de la banqueta del Girona. El tècnic ha optat per donar continuïtat a la disposició tàctica i ha realitzat pocs canvis a l’onze: Maffeo i Mojica han recuperat la titularitat als laterals, mentre Gumbau ha ocupat el lloc del sancionat Christian Rivera a la medul·lar. El de Campllong ha estat l’escollit per acompanyar Granell al doble pivot, el dia que el capità s’ha convertit en el futbolista amb més partits de la història del Club al futbol professional, amb 223.

Borja García ha estat el primer en avisar amb un xut de primeres que ha marxat fregant el travesser. La del madrileny, però, ha estat de les poques ocasions amb perill al llarg d’una primera meitat igualada, en què el Girona ha dut el pes de la possessió i ha jugat molts minuts a camp contrari, però sense generar excessiu perill. Stuani n’ha tingut un parell -una vaselina massa alta i una centrada amb perill de Samu Saiz a la què no ha arribat pels pèls-, mentre que per part visitant només Burgui ha exigit, des de fora l’àrea, la intervenció sense dificultats d’Asier Riesgo.

El temps de descans li ha anat d’allò més bé al Girona, que ha sortit a per totes i a punt ha estat d’inaugurar el marcador amb un cop de cap de Stuani d’aquells que no sol fallar. L’uruguaià s’ha refet provocant, minuts més tard, un penal que ell mateix transformaria en l’1-0. Vint-i-cinquena diana de Stuani a la Lliga, que el consolida encara més com a pitxitxi de la categoria.

Després de l’1-0 els gironins han gaudit dels seus millors minuts, amb recuperacions a zona perillosa, transicions ràpides i arribades que han estat a punt d’acabar al fons de la xarxa. Amb els minuts l’equip s’ha anat dosificant, a base d’un ordre i una contundència defensiva impecables, a l’espera de segellar la victòria al contracop. Borja, Valery i Granell podrien haver ampliar l’avantatge per a un Girona que ha tornat a recuperar l’energia necessària per seguir aspirant a tot.