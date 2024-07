Triomf per recuperar sensacions (2-0)

Primera victòria del Girona després del retorn a la competició, a l’imposar-se amb solvència al Numancia aquesta tarda a Montilivi. Samu Saiz i Stuani, a la primera meitat, han estat els golejadors dels blanc-i-vermells, que han tornat a deixar la porteria a zero i, avui sí, han demostrat que a les àrees són un equip potent. Amb aquest triomf l’equip recupera la cinquena plaça del play-off.

L’inici de partit ha estat immillorable per al Girona, que només ha necessitat tres minuts per obrir la llauna gràcies a un xut creuat de Samu Saiz. El madrileny, consolidat a l’onze aquestes darreres jornades, ha recollit una assistència amb el cap de Stuani per marcar el seu segon gol de la temporada i retornar, així, la confiança depositada en ell.

Amb l’avantatge al marcador, el Girona s’ha trobat còmode sobre la gespa, i Stuani a punt ha estat de fer el segon gol al rebre una bona passada de Borja García a l’espai. Bona desmarcada de l’uruguaià, que no ha pogut marcar al topar-se amb la sortida del porter. Just abans de la mitja part, els mateixos protagonistes han certificat el 2-0: assistència de Borja i xut creuat de Stuani, que ja suma 24 dianes aquesta temporada.

Al segon temps el Girona s’ha dedicat a administrar el resultat i madurar el partit, mostrant una vegada més una gran fiabilitat defensiva i comptant amb algunes arribades a l’àrea rival. Stuani ha tingut la més clara, al rematar amb el cap una centrada precisa de Calavera des de la dreta. Amb el pas dels minuts, Pep Lluís Martí ha aprofitat els cinc canvis disponibles per refrescar l’equip, que encara el tram final de campionat consolidat a la zona de play-off.