Un recorregut històric

Els somnis es fan realitat, però també s'acaben. El Girona ha tancat amb l'enfrontament contra l'Arsenal a Montilivi un capítol màgic i inoblidable de la seva història, competint contra els millors d'Europa i, més enllà dels resultats, vivint una experiència que recordarem per sempre més. La Champions League ens deixa nits especials com la del debut a París el 17 de setembre, una data que quedarà gravada a la memòria, o el primer cop que la màxima competició va arribar a Montilivi, el 2 d'octubre davant el Feyenoord. A més, l'equip ha visitat estadis històrics com el Philips Stadion, el Worthersee Stadion o San Siro, acompanyat per l'afició en el desplaçament més multitudinari en aquest últim. L'estadi també ha vist passar equips de talla mundial com l'Arsenal o el Liverpool, i ha escoltat i vibrat amb l'himne de la Champions League. Ara tocarà treballar per poder tornar a viure aquest somni algun dia.

L'estrena, a París Els homes de Míchel Sánchez es van estrenar a la Champions League per la porta gran. El Parc des Princes va viure el debut històric de l'equip a la màxima competició continental amb un partit de gran igualtat i en el qual els blanc-i-vermells van competir de tu a tu en tot moment i van mantenir vives les opcions de puntuar fins al darrer sospir. Stuani fins i tot va tenir dues oportunitats per poder avançar l'equip a la represa, i tot i resistir a les envestides del PSG amb la igualtat al marcador, una acció desafortunada va permetre als locals descantar la balança a favor seu a l'últim minut (1-0). Fins a mil gironins van acompanyar l'equip en un dia tan especial, omplint els carrers de París i fent-se notar a l'estadi dels francesos.

La primera nit europea a Montilivi Contra el Feyenoord l'afició gironina va poder escoltar per primera vegada l'himne de la Champions League i veure al centre de Montilivi la característica bandera de la competició onejar. Un moment especial i històric que fa pocs anys hagués estat inimaginable, però que es va acabar fent realitat amb l'esforç de tots. David López va avançar l'equip anotat en un córner, materialitzant el primer gol del Girona a Europa, tot i que els detalls i la mala fortuna va privar el conjunt de Míchel de puntuar en un partit on va ser dominador i va merèixer molt més (2-3).

Els primers tres punts, contra l'Slovan Bratislava A la tercera jornada, el Girona sí que va poder viure per primera vegada una victòria a la Champions League. Dues dianes de Miguel a la primera part i d'un dels capitans, Juanpe, de falta directa a la segona, van permetre als gironins celebrar un triomf molt esperat. Montilivi i l'equip van poder gaudir d'una nit somiada per continuar fent camí a una competició exigent i difícil, però en la qual l'equip sempre ha competit tot i no aconseguir els resultats desitjats (2-0).

Tres escenaris de luxe: Philips Stadion, Worthersee Stadion i San Siro Montilivi ha gaudit de la Champions, però l'equip i l'afició també han pogut visitar escenaris històrics. Un cop fet el primer desplaçament al Parc des Princes, la següent visita va ser al Philips Stadion per enfrontar-se al PSV. Davant els holandesos l'equip es va veure sotmès d'inici a fi i no va poder treure un resultat positiu (4-0), i en la següent visita, contra l'Sturm Graz, la falta d'efectivitat va negar la possibilitat d'aconseguir uns punts que els haguessin permès enganxar-se a la lluita per passar de ronda (1-0). El darrer viatge, ja al gener, va portar els gironins a l'emblemàtic San Siro, on acompanyats de més d'un miler d'aficionats van tancar el capítol de la competició a domicili plantant cara i mereixent més en un duel on van tornar a pecar de falta d'efectivitat davant el Milan (1-0).