Un clàssic modern per a la primera samarreta PUMA del Girona FC

El Girona FC ha presentat la samarreta que lluirà en la temporada que pretén reconquerir la Primera Divisió. Els jugadors blanc i vermells vestiran una de les marques més reconegudes del planeta futbol, la multinacional alemanya PUMA, la mateixa que proveirà les pilotes oficials de LaLiga a partir d’aquesta temporada i d’altres equips de renom, entre els que destaquen el Manchester City, AC Milan, Borussia de Dortmund o València CF.

La marca, que desembarca a Girona a través d’un acord global amb el City Football Group, proposa una samarreta on la qualitat i l’eficiència destaquen per sobre de tot. La peça incorpora la tecnologia DRYCELL que permet una major transpiració i evacua la humitat per mantenir-la lleugera i agradable al tacte. Pel que fa al disseny, a la part frontal destaquen les barres verticals blanc-i-vermelles, clàssiques del club de Montilivi. L’esquena, en canvi, segueix el patró de les darreres temporades i és completament vermella per afavorir, com habitualment, la lectura dels noms i els dorsals que s’ubiquen en aquesta posició.

Alguns dels detalls que incorporen aquests nous dissenys son una senyera a la part posterior del coll, l’escut del club i la marca del proveïdor brodats a la samarreta i uns acabats de primer nivell, amb costures, vores i repunts de màxima qualitat.

Els pantalons i les mitgetes seguiran sent vermells, amb detalls en blanc.

Els porters vestiran samarretes llises en diversos colors, amb aplicacions de disseny a les mànigues.

Aquesta samarreta estarà disponible a partir d’avui a la botiga oficial que el club té a Montilivi i online a través de la web del club. També es podrà trobar a diversos punts de venda per un preu de 75€.