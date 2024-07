Universitaris: benvinguts a Montilivi!!

El Girona FC enceta aquest diumenge, en el partit contra l’Oviedo, una promoció que es farà extensible fins a final de temporada i que s’adreça a TOTS els estudiants de TOTES les universitats. Per només 10 euros podeu comprar una entrada de les zones de Gol i venir a Montilivi a gaudir del futbol blanc-i-vermell.

Les entrades es venen a oficines (de dilluns a divendres) i a les taquilles els dies de partit. Serà imprescindible que porteu un document acreditatiu que us identifiqui com estudiant de la vostra universitat de l’any en curs. Només es podrà adquirir una entrada per persona. La promoció no inclouria els play-offs.