Victòries del filial i el Juvenil A

Girona “B” 3 - 0 Andorra

Bon partit dels joves jugadors del filial davant l'Andorra, amb una contundent victòria per 3 a 0. L'encert, el convenciment i sobretot la gestió dels diferents moments del partit va fer que els tres punts i les bones sensacions es quedessin a Girona. El matx va començar amb uns minuts de tempteig amb els dos equips ben situats sobre el terreny de joc i amb un Andorra proposant una idea atractiva del joc. Tot i que cap dels dos equips tenia la possessió complerta de la pilota els gironins disposaven d'ocasions una mica més clares que els del Principat. Fruit d'aquest fet i després d'una jugada perillosa a l'àrea dels blanc-i-vermells, Nahuel va marcar de vaselina i va posar el Girona per davant del marcador.

La segona part es va posar de cara ben aviat pel Girona. Marc Gelmà acabava una bona jugada combinativa per banda esquerra i posava tranquil·litat al marcador, fent pujar el 2 a 0. A poc minuts del final Sanding va marcar el 3 a 0, tancant qualsevol possible opció de remuntada pels andorrans.

Girona FC “B”: Oliveros, Genís, Morales (85’ Pujol), López, Carbó, Gelmà, Jebari, Bonaventura (78’ Sanding), Sala (72’ Ruiz), Nahuel (70’ Saam Pishvaie) i Wade.

Andorra: Pol, Cistero, Àlex Sánchez, Julià Sánchez (70’ Viladrich), Ferrer, Gándara (85’ Gonçalves), Clemente, García, Moreira, Gómez (85’ Martínez) i Roch (54’ Betriu).

Gols: 1-0 29' Nahuel, 2-0 50' Gelmà, 3-0 82 Sanding.

Atlètic Balears 1 – 2 Juvenil A

Important victòria del Juvenil A en la seva visita a l'Atlètic Balears. El partit però no va tenir un començament plàcid pels gironins, en que la manca d'intensitat va ser la tònica general durant els primers quaranta-cinc minuts i es van veure superats en tots els duels individuals i en les jugades d'estràtegia. L'equip balear en el primer temps va gaudir de tres arribades a l'àrea amb molt de perill que els hauria permès avançar-se en el marcador. El Girona aguantava el 0 a 0 però en el minut 45, com ja l'hi ha passat en altres ocasions aquesta temporada, la falta de contundència a l'hora de finalitzar els contraatacs rivals va acabar en una falta a prop de l'àrea que el porter gironí va aconseguir rebutjar a corner, però en el posterior llançament la pilota es va passejar per dintre l'àrea fins que el conjunt local la va empènyer al fons de la xarxa.

La segona part va tenir una cara completament diferent, i el canvi d'actitud va permetre al Juvenil A ser l'amo del joc i jugar la major part del partit en camp contrari. Els duels es decantaven cap al costat gironí i arribaven fàcilment a la porteria contrària sobretot per la banda esquerra. Però no va ser fins al minut 85 quan Àlamo va poder fer el gol de l'empat. La fe en la victòria va fer que els blanc-i-vermells seguissin amb la mateixa actitud els següents minuts i al final van tenir premi en el primer minut del temps afegit. Una altra vegada Àlamo va ser l’autor del gol, en aquest cas el del triomf.

Atlètic Balears: Pau, Sandro, Patxi, Mikel, Blay, Rafa (90' Dani), Capella(64' Sergi), Josef, Flaqué, Alex Gómez i Latorre(87' Martorell)

Girona “B”: Pol, Guillem, Mario, Caste (59' Abde), Àlamo, Sala (54' Torres), Labiano (45' Mas), David, Pimentel (45' Joel), Bargallo i Blay

Gols: 1-0 45' Àlex Gómez, 1-1 85' Àlamo, 2-1 90+1 Àlamo.