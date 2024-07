Victòria in extremis per seguir en la lluita (2-1)

La primera part ha començat moguda, amb constants anades i vingudes, i ocasions a les dues àrees. L'Albacete n'ha tingut una que ha obligat a lluir-se a Juan Carlos enviant de manera espectacular la pilota a córner. Cinc minuts més tard ha estat Gumbau qui ho ha provat des de la frontal però el seu xut ha marxat desviat per poc de la porteria visitant. Al 17 ha estat Sylla qui no ha encertat a rematar de manera efectiva una pilota molt ben posada de Couto després d’una gran jugada col·lectiva. El final de la primera ha vist la millor per a l’equip de Francisco, quan una pilota ben circulada en zona ofensiva ha arribat a Luna que ha rematat a contrapeu del porter, i amb aquest superat la intervenció de Boyomo ha estat l’únic que ha impedit inaugurar el marcador.

Després de passar per vestidors el partit ha augmentat d’intensitat i quan es complia l’hora de joc un contracop de Couto, Samu i Sylla ha acabat amb una gran intervenció de Tomeu Nadal que ha evitat el gol, tot i que el vallesà es trobava en fora de joc en rebre la passada de Samu. Al 68 Ortuño ha guanyat la partida a Luna i ha rematat una bona centrada des de la banda dreta per superar Juan Carlos a plaer. El Girona no ha deixat de creure-hi mai i fruit d'aquesta fe i empenta Mamadou Sylla ha disputat una pilota dividida amb el porter y l'ha superat amb un cop de cap per superar la seva sortida. Era el minut 91 i encara quedaven 4 d'afegit, i el Girona no ha seguit perseguint la victòria. A un minut del final una falta a la fronta que ha picat Samu a l'àrea l'ha trobat el debutant de 17 anys Arnau Martínez, el jugador del juvenil ha cedit la pilota perquè Stuani fes, a plaer, el gol que ha desfermat l'eufòria a Montilivi.