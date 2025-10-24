"El equipo está mejor, tiene alma y lucha por cada balón"

“Para mí lo más importante es el día a día cuando, en los entrenamientos, los jugadores luchan por estar en el once titular”

“El equipo ha entrenado muy bien. Estoy viendo que el equipo da pasos adelante”

“Siempre se tiene que sufrir para ganar un partido, pero la afición se ha dado cuenta de que el equipo está mejor, que tiene alma y que lucha cada balón. El equipo da alma y corazón y eso hace que la afición esté a nuestro lado”

“Estoy seguro de que saldremos de esta situación, pero tenemos que ir paso a paso, poco a poco”

“No espero un Oviedo que venga a especular. Conozco a su entrenador y le gusta atacar y tienen mecanismos para hacerlo”

“Necesitamos que Montilivi sea siempre un campo donde el rival sufra, que podamos ganar de tres en tres. Que nuestro campo sea una fortaleza. Ahora es el momento”

“Después de Bilbao el equipo ha mejorado mucho. Entrenar y jugar juntos, con personalidad y hacer mejor al compañero”

“Mañana es un partido para dar nuestra mejor versión”